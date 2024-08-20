富邦人壽今拍板環亞大樓都更案 更新後價值上看1,103.1億元

富邦金控（2881）旗下子公司富邦人壽20日召開董事會，會中決議通過參與松山區敦化段開發案都市更新事業計畫及權利變換計畫（環亞大樓都市更新案），並同意代理實施者中國建經申請報核。

富邦人壽指出，本次所參與都市更新事業計畫範圍為台北市松山區敦化段一小段419-1等15筆地號，所有權人共三人，基地涵蓋目前現有地上建築物微風南京（原為環亞大樓）和茹曦酒店（原為台北王朝大酒店），其中富邦人壽所持有土地面積占比為94.25%、建物面積占比為93.99%，分別於2009年以新台幣100億元，以及2020年以新台幣268億元陸續取得。本次都市更新重建後用途將為複合式商業大樓，期以參與都市更新改善老舊建物及活化自有資產。

富邦人壽指出，依代理實施者中國建經所委任領銜估價師戴德梁行不動產估價師事務所所提估價，全案更新前權利價值逾新台幣500億元，預估全案更新後權利價值上看新台幣1,103.1億元；各所有權人所占權值比例將以都市更新審議結果為準。