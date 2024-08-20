中信金欲「搶親」新光金 金管會提三大原則

中信金今日下午召開臨時董事會，會後公告將向金管會申請投資新光金控，在新光金本周四開會討論「新新併」案，中信金此舉無異表態搶親新光金。金管會副主委陳彥良今日下午表示，目前金管會還沒看到案子，但主委彭金隆先前已對外提出對金融整併的態度，包括：1、合法合規，開大門走大路；2、要維持市場秩序安定；3、要保障股東權益，這也是金管會對新光金合併案的三大原則。

陳彥良指出，這是金管會對於合併案的三大基本態度，至於其他，因為中信金案件還沒送進來，而且金管會也不便對進行中的案件評論。

儘管金管會不願多評論，但據了解，不論是中信金或台新金，都已向金管會表達想併新光金，尤其中信金將先向金管會申請投資新光金的核准。基於金管會不可能允許一家金控在沒有以合併為目標的前提之下，去「投資」另一家金控，現在就看金管會是否同意中信金發動對新光金的公開收購。

而第三點強調股東權益的保障，中信金和台新金之間的出價比較，恐怕是其中的關鍵。台新金若要確保「新新併」（台新與新光合併）不破局，恐怕也得出更高的價格。