獨／中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動「公開收購」

中信金今日下午開完臨時董事會對外公告，將向金管會申請投資新光金控。據了解，雖然公告內容簡單，但中信金已打算以「公開收購」方式，亦即非合意的方式來併購新光金，現在就看金管會是否同意。倘若金管會同意，中信金接下在第4季將先收購新光金股份超過50%，後續目標則是100%收購， 最終由中信金合併新光金。

新光金今日以11.8元作收，上漲0.7元。

中信金原本擬推動合意併購，不過由於新光金與台新金雙方談判合併案，新光金公司派傾向與台新金合併，雙方在本周四就要雙雙召開董事會通過合併案、換股比例，因此中信金改走非合意併購路線，打算直接向金管會申請投資。由於金控向主管機關申請投資另一家金控，非同小可，除非以併購為目的，否則主管機關絕不允許，此舉其實已代表中信金要發動對新光金的非合意併購。

據悉，中信金向新光金「求親」一案，先前已向金管會告知有此規畫，不過當時金管會並未表態，僅表示尊重市場機制。另據指出，中信金曾向新光金決策高層口頭表達求親之意，甚至連價格都已開出，包括現金搭換股的架構，但遲未有下文，中信金要向新光金求親的意向已非常明顯，為此，台新金、新光金才緊急在上周四發出會議通知，趕在本周四同步召開臨時董事會，通過換股比例和合併案。

中信金出招之快，出乎台新金預料。台新金內部則早已為合併之後包括金控、銀行、人壽等子公司的名稱及品牌作規畫，據了解，合併之後的名稱，一定會保留「新光」的品牌，目前有二版本傳出，一是「台新新光金控」，另一是「台灣新光金控」。至於人壽，合併之後仍會命名為「新光人壽」，銀行在合併之後，應會改為「台新銀行」，如今中信金展現勢在必得的決心，「雙龍搶珠」態勢已白熱化。

中信金見狀，沙盤推演之後，決定改走「策略二」，也就是發動公開收購的方式來攔截「新新併」，現在就看金管會是否同意中信金對新光金發動公開收購；倘若金管會同意，這將是繼富邦金併日盛金之後，國內第二件以公開收購所推動的「金金併」。

至於為何中信金表現出新光金「勢在必得」的姿態？金融業高層分析指出，有三大原因，其一，一旦併新光金，可幫助中信金躍為國內15家金控第一大寶座；其二，放眼各金控，新光金的股價便宜，發動公發收購對財力雄厚的中信金而言，不是問題；其三，除了新光金之外，短期內很難再看到其他金控願意被併購，機不可失。

而原訂周四舉行的新光金、台新金董事會，據悉，尚未有取消開會的打算。目前台新金情況相對單純，仍可通過對新光金合併的換股比例，但新光金方面的情況相對複雜很多，吳東進派的三席董事，應會主張換股比例討論應暫緩，不過由於公司派占三分之二多數，且併購經驗豐富的律師私下指出，目前的企併法因為先前已修法，一直被吳東進派股東認為屬「利害關係人」的新柏投資所派任的董事不必迴避，換股比例仍可三分之二多數通過。

不過律師也指出，倘若中信金在周四新光金董事會開會之前，已把明確的「價格」提給新光金，新光金就必須在周四的董事會上向在場董事報告，而且倘若在價格優於台新金出價的情況下，動用表決來通過「新新併」合併案，則投下贊成票的董事，恐怕也將承受是否被小股東告「背信」等壓力。