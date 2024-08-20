永豐金證券與集保合作 推動複委託在地化保管

永豐金證券與集保結算所今天宣布簽約合作，攜手推動複委託在地化保管，透過集保保管外國有價證券，可系統整合串接多個外國保管機構，提升金融服務效率，為投資人提供更效率的複委託作業服務。

集保結算所深耕發展保管資產多元服務，在權益證券、債票券、基金保管及跨境保管的多元化策略下，保管市值穩定成長。至今年6月底，集保結算所保管市值突破新台幣百兆元，其中跨境保管市值達5兆元，為民眾守護海內外金融資產。

永豐金證券表示，證券商透過集保結算所保管外國有價證券，除了提供投資人在地化服務外，可使用系統整合串接Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等外國保管機構，建立國際保管的網絡及備援機制，不僅能提供投資人除權息等股務訊息自動化作業，更可保護投資人的資產安全。

永豐金證券今年上半年複委託成交量6359億元，市占率17.7%；零售成交量3829億元，市占率24.3%，為國內複委託零售業務龍頭。