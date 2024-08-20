快訊

獨／搶親內幕曝！傳中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動公開收購

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

永豐金證券與集保合作 推動複委託在地化保管

中央社／ 記者曾仁凱台北20日電

永豐金證券與集保結算所今天宣布簽約合作，攜手推動複委託在地化保管，透過集保保管外國有價證券，可系統整合串接多個外國保管機構，提升金融服務效率，為投資人提供更效率的複委託作業服務。

集保結算所深耕發展保管資產多元服務，在權益證券、債票券、基金保管及跨境保管的多元化策略下，保管市值穩定成長。至今年6月底，集保結算所保管市值突破新台幣百兆元，其中跨境保管市值達5兆元，為民眾守護海內外金融資產。

永豐金證券表示，證券商透過集保結算所保管外國有價證券，除了提供投資人在地化服務外，可使用系統整合串接Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等外國保管機構，建立國際保管的網絡及備援機制，不僅能提供投資人除權息等股務訊息自動化作業，更可保護投資人的資產安全。

永豐金證券今年上半年複委託成交量6359億元，市占率17.7%；零售成交量3829億元，市占率24.3%，為國內複委託零售業務龍頭。

永豐金 集保結算所

延伸閱讀

王座8月21日起展開競拍 預計9月10日掛牌上櫃

永豐金證券與集保結算所雙強聯手 推動複委託在地保管邁向新里程

AI鏈業績發表 20日上秀

永豐金證標的多樣化

相關新聞

中信金欲「搶親」新光金 金管會提三大原則

中信金今日下午召開臨時董事會，會後公告將向金管會申請投資新光金控，在新光金本周四開會討論「新新併」案，中信金此舉無異表態...

獨／中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動「公開收購」

中信金今日下午開完臨時董事會對外公告，將向金管會申請投資新光金控。據了解，雖然公告內容簡單，但中信金已打算以「公開收購」...

中信金正式宣布搶親！ 董事會通過投資新光金

中信金正式宣布搶親新光金（2888）。中信金20日下午緊急召開臨時董事會，討論新光金併購案，中信金稍早也發布重訊，表示「...

開創永續行動力 國泰證券、國泰期貨發布最新年度永續報告書

國泰證券積極響應全球永續趨勢及政策，2023年發布永續報告書並獲得國內外永續報告書獎項肯定。國泰證券2024年發布最新（...

川普反對CBDC 行政院前院長陳冲：穩定幣是否穩定 但憑一句話

行政院前院長陳冲20日指出，美國前總統川普先前應邀出席2024 Bitcoin大會，除友善加密社群的場面話外，講了一堆選...

中信金下午將召開臨時董事會 將通過爭取新光金併購案

據了解，在台新金、新光金將在本周四同步召開董事會的消息傳出之後，中信金突然決定將在今日下午召開臨時董事會，通過併購新光金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。