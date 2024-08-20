永豐金證券與集保合作 推動複委託在地化保管
永豐金證券與集保結算所今天宣布簽約合作，攜手推動複委託在地化保管，透過集保保管外國有價證券，可系統整合串接多個外國保管機構，提升金融服務效率，為投資人提供更效率的複委託作業服務。
集保結算所深耕發展保管資產多元服務，在權益證券、債票券、基金保管及跨境保管的多元化策略下，保管市值穩定成長。至今年6月底，集保結算所保管市值突破新台幣百兆元，其中跨境保管市值達5兆元，為民眾守護海內外金融資產。
永豐金證券表示，證券商透過集保結算所保管外國有價證券，除了提供投資人在地化服務外，可使用系統整合串接Euroclear、Clearstream、花旗銀行、摩根大通銀行等外國保管機構，建立國際保管的網絡及備援機制，不僅能提供投資人除權息等股務訊息自動化作業，更可保護投資人的資產安全。
永豐金證券今年上半年複委託成交量6359億元，市占率17.7%；零售成交量3829億元，市占率24.3%，為國內複委託零售業務龍頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言