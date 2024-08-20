中信金正式宣布搶親！ 董事會通過投資新光金

中信金正式宣布搶親新光金（2888）。中信金20日下午緊急召開臨時董事會，討論新光金併購案，中信金稍早也發布重訊，表示「董事會決議通過向金管會申請投資新光金」。據了解，選在此時發布訊息，為的是趕在新光金周四召開董事會前，必須將中信金列為併購案的討論對象。

台新金控、新光金控即將在22日（本周四）召開董事會，討論兩金控換股合併計畫，19日兩家金控總經理更前往金管會銀行局拜會局長莊琇媛，不過就在此時，殺出中信金，而且開出的條件比台新金更具有優勢。

日前市場就傳聞，中信金一直以來都未放棄併購新光金，而且正積極評估當中，然就在市場以為兩家「新新併」正式順利啟動時，中信金出馬搶親，後續就期待金管會的核准結果。