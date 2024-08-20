數發部：打詐通報查詢網預計下週推出測試版

政府集結跨部會力量打詐，數位發展部部長黃彥男今天表示，「打詐通報查詢網」預計下週推出測試版，將導入人工智慧（AI）技術，並提供民眾即時查詢、詐騙訊息分流通報等功能。

自由時報今天舉辦「2024全面阻絕詐騙論壇」，邀請總統賴清德以及相關部會、專家出席，總統賴清德致詞時表示，打詐視同作戰，不成功絕不罷休，展現政府決心。

行政院政務委員林明昕說明新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0規劃，內政部從教育宣導面「識詐」、國家通訊傳播委員會從電信面「堵詐」、數位發展部從網路面「防詐」、金管會於贓款流向面「阻詐」、法務部則從偵察打擊面「懲詐」。

黃彥男表示，數位發展部成立的目的，是透過公私協力的方式，建置一條數位經濟高速公路，但過程中已經看到很多不法行為，詐騙是其中之一；這條數位經濟高速公路要能順利運行，需要「數位信任」，因此數發部必須透過工具和規範，限制不法行為。

黃彥男指出，數發部具體作為包含電子簽章的法規調適、推動打詐專法。

此外，黃彥男上任時，喊出3箭齊發的策略、首推打詐，預告將於3個月內建置通報查詢網。黃彥男今天表示，打詐通報查詢網預計下週可推出測試版，將導入AI技術，每天掃描網路上的詐騙訊息；民眾收到疑似詐騙訊息時，可先於查詢網查詢，看看此訊息是否有人通報、或是已經由技術團隊掃描出是詐騙訊息。

黃彥男補充，打詐通報查詢網將設計訊息分流的制度，如收到與衛福部業務相關的詐騙訊息，會轉送給衛福部，讓政府部會更即時掌握相關動態。