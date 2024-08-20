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中信金下午將召開臨時董事會 將通過爭取新光金併購案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金控總部大樓。 （聯合報系資料庫）
中信金控總部大樓。 （聯合報系資料庫）

據了解，在台新金新光金將在本周四同步召開董事會的消息傳出之後，中信金突然決定將在今日下午召開臨時董事會，通過併購新光金一案，由於要趕在二家金控召開董事會之前搶親，因此，中信金下午的董事會上，也將同步通過擬求親新光金的換股比例，估計下午召開完董事會之後，就會將爭取併購新光金的求親書，送抵新光金。

相較於台新金的出價，台新金依照二家金控最近三個月的平均股價，再加上併購一方對於被併購者所提出的溢價，換股比例的區間，大致落在1股新光金換0.510股至0.565股的台新金，並且以普通股搭特別股的架構進行，據側面了解，中信金有可能會以部分現金搭配換股的方式進行，由於趕在兩家金控董事會之前「攔胡」，因此，中信金在開價上將優於台新金。

新光金、台新金周四將雙雙召開董事會，而且二家金控總經理都已拜會銀行局長莊琇媛，但值此之際，中信金突然要召開臨時董事會通過併購案，如此重大的戲劇性轉折，等於演變成「雙龍搶珠」，台新金、新光金原本預定周四雙雙召開董事會，如今會否先取消，也引外界矚目。

中信金 台新金 新光金

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