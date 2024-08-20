路透：台灣央行邀銀行開會 檢討不動產放款集中問題
路透今（20）日引述三位消息人士報導，台灣央行上周邀請數家大型銀行討論不動產放款過於集中問題，央行在會中希望銀行能進一步控管不動產放款的成長，並要求各銀行自行提出不動產放款控管計畫，三個月後將檢討執行狀況。
三個不願具名的消息來源透露，央行本次是個別邀請多家大型銀行討論不動產放款過於集中的問題，也關心不動產放款的成長情況，過程中央行也向銀行了解目前的房市動態。
一位消息人士說：「央行關心的是不動產集中度問題。」
台灣央行業務局官員則是對路透證實，央行已陸續邀請銀行討論不動產放款情況，家數至少20家以上。
消息人士也表示，央行要求銀行各自提出計畫，以不增加放款為原則，三個月後再來檢視執行狀況。
台灣房地產市場在「新青安」專案推波助瀾下，即使央行連續祭出六波管制措施，仍壓不住漲勢。今年以來房市呈量增價漲格局。
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