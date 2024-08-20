傳「新新併」正式啟動？新光金、台新金發布重訊回應

政府打炒房，房價卻愈打愈高，銀行不動產放款天條的「後門」被質疑開太大，在立委要求下，金管會檢討後決定，免計入30%上限的「後門」項目不作調整，但會明確要求銀行適用「後門」條款者，不得出租或出售，並強化貸後管理。

2024-08-20 08:54