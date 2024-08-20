傳「新新併」正式啟動？新光金、台新金發布重訊回應
「新新併」近日傳出將有新進展，引發外界密切關注，而新光金控（2888）及台新金控（2887）將於22日雙雙召開董事會討論合併換股事宜，金管會昨（19）日證實，新光金總經理陳恩光及台新金總經理林維俊於19日上午主動赴銀行局拜會局長莊琇媛，說明雙方合併事宜，合併案似乎出現新進展，若是順利合併，屆時有望躍國內第四大金控。對此，新光、台新兩家公司20日皆發布重訊回應。
新光金控表示，有關媒體報導新新併啟動，本公司不予評論，一切以依規發布之公告資訊及重大訊息為準。
台新金控表示，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告。有關報載傳聞，本公司不予評論，一切依公司發布的重訊為主。
另外，新光金19日代子公司新光人壽公告私募發行普通股現金增資基準日訂在8月22日，這次發行股數5.27億股、發行價格為26.3元，總發行金額達138.6億元，由新光金100％認購，增資用途為增加自有資本，強化財務結構、提升風險承擔能力及資本適足性。
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