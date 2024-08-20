台灣證交所與菲律賓簽署合作備忘錄 創合作新里程碑

台灣證券交易所今天與菲律賓證券交易所（PSE）簽署合作備忘錄（MOU），台灣證交所董事長林修銘與PSE President & CEO Ramon S. Monzon代表簽約，並邀請金管會副主委陳彥良出席見證。

近年我國政府積極推動「新南向政策」，持續強化與菲律賓在各領域的合作。此次MOU聚焦於成立工作小組，共同分享商品開發、市場資料、ESG等業務經驗，更期許共同推廣台菲市場，深化合作。金管會副主委陳彥良致詞時表示，推動台灣成為「亞洲資產管理中心」是金管會重要的施政目標，而推動國際合作及交流，更是達成政策不可或缺的項目；這次透過簽署MoU，為未來整合台菲資本市場優勢奠定良好基礎，為雙方金融市場的聯繫與合作邁出重要一步。

台灣證券交易所董事長林修銘表示，台灣資本市場在疫情期間及之後表現亮眼，這主要歸功於上市公司體質穩健且含括AI等潮流產業，豐富多元。加上多樣主題ETF商品發行，成功吸引更多投資者加入台灣市場。展望未來，將持續協助上市公司壯大市值，深化ESG發展，並推出符合投資者需求的產品。相信這些方向與PSE的目標一致，期許未來在這些議題上，台菲雙方可基於今日的MOU有更深層次的經驗交流。