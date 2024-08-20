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獨家／中信金下午將發重訊 傳與併購新光金有關

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
中信金控總部大樓。 （聯合報系資料庫）
中信金控總部大樓。 （聯合報系資料庫）

台新金控（2887）、新光金控（2888）即將在22日（本周四）召開董事會，討論兩金控換股合併計畫，昨（19）日兩家金控總經理更前往金管會銀行局拜會局長莊琇媛，不過就在此時，傳出中信金（2891）在20日緊急召開臨時董事會，討論併購新光金一事，價格比台新金更具有優勢，預計將在下午發布重訊。

日前市場就傳聞，中信金一直以來都未放棄併購新光金，而且正積極評估當中，然就在市場以為兩家「新新併」正式順利啟動時，中信金出馬搶親，據了解，今日董事會將通過併購案，後續就期待金管會的核准結果。

知情人士透露，中信金緊急召開臨時董事會，討論併購新光金一事，市場關注的價格也將比台新金出價有優勢，依照市場傳聞，新光和台新金的換股比例區間，大致落在1股新光金換0.510股至0.565股的台新金，並且以普通股搭特別股的架構進行，中信金的價格將高於台新金。

知情人士說，「這次併購依照市場機制，當然比台新金有優勢，否則何必談？」新光金和台新金是家族間的合併，而與中信金則是合議、依照市場的收購，最後就看金管會的評估。

中信金 台新金控 新光金控

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