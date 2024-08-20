國泰員工趣味競賽 創意團結展現活力

2024國泰員工趣味競賽8月17日在台大體育館舉行總決賽，來自全國各地的45支隊伍、近2000名員工全力投入，讓活動充滿笑聲、掌聲與加油聲，更展現出國泰員工的熱情和拚勁，經過激烈競爭，最後由高雄展業左楠通訊處勇奪總冠軍。

348隊分區賽45強總決賽

國泰員工趣味競賽由45隊進場揭開序幕， 每隊進場儀式充滿巧思，有人高喊口號、有人以啦啦隊熱歌勁舞吸引注意力，都展現出必勝的企圖心；而正式的五項賽事中，每位國泰人更是拚勁十足，全神貫注，充分發揮團隊合作精神，要為隊伍奪下佳績 。

趣味競賽呼應國泰永續三大主軸

國泰人壽職工福利委員會主任委員劉大坤表示，員工趣味競賽已成為國泰人壽盛事，比賽一年比一年精彩，更是業界獨有的大型比賽。比賽過程中，員工們展現出默契和團隊精神令人感動，「今年有許多年輕員工投入，更代表了國泰人壽欣欣向榮的活力」。

趣味競賽呼應國泰永續發展三大主軸，「氣候、健康、培力」。

劉大坤分享，比賽活動充滿員工健康活力，會場準備多處供水站，員工會自備環保杯飲用，大會提供的餐盒也全使用可分解的環保材質及有生產履歷的食材，員工更會自動自發秉持永續精神，隨手做好資源回收，盡力減少垃圾。

追求創新思維，是國泰向來的企業精神，今年趣味競賽加入許多創新元素。例如特別為冠軍隊打造極致尊榮感， 活動進場時，去年冠軍隊「專吉利」就以壓軸方式進場；另外也為今年冠軍隊伍設計冠軍專屬T-Shirt，上面寫著大大的CHAMPION字樣 ，讓奪冠隊伍全員會後穿上台領獎，享受最榮耀的時刻。

國泰人壽與集團主管組成六支隊伍參賽， 最後由國泰產險高級主管隊奪得主管組冠軍。

國泰產險總經理陳萬祥說，賽前特別鼓勵產險同仁「雖然是競賽，首要注意安全；雖然是趣味，也要爭取榮譽」，他很高興看到今年有很多年輕同事投入，展現出國泰人非凡的活力，以及為了榮譽，全力以赴的拚勁。

31連霸國泰女籃首參賽

笑擁31連霸優秀成績的國泰女籃，今年首度組隊參加員工趣味競賽， 球員熱情投入各項比賽， 國泰女籃總教練鄭慧芸笑說，「實在太好玩了， 比賽項目充滿巧思，但女籃隊今年志在參加，我們都玩得很開心，希望明年還有機會再來」。

展左楠隊五項並進 摘總冠

「我們每年都是以總冠軍為目標，從來沒有改變過」，勇奪總冠軍的展左楠隊，帶著去年第三名的成績，經歷一年的淬鍊，改變策略，登上年度冠軍寶座。展左楠隊長邱榮泓說，組隊時就有選擇參與過最多次的團員一起加入，但業務時間真的很忙碌 ，就算請假，大家也都會私下自主練習，維持訓練進度，遇到問題也互相討論，互動中增進彼此的向心力，讓他覺得很感動。

此外，今年度改變練習策略，不專攻單項最高分，而是五項平均前進，追求每項遊戲都要達到標準以上的成績，果然順利拿下總冠軍。

邱榮泓說，他已是第14度參賽，感謝職福會讓展左楠有機展現團隊合作的力量，也感謝主管做最強的後盾！展左楠經理尹傳人也說，成功絕非僥倖，他看在眼裡非常驕傲。

啦啦隊花招百出 熱力四射

除了隊員全力以赴參賽， 45支隊伍的應援團啦啦隊在裝扮和表演上更是別出心裁、花招百出，有隊伍出動吉祥物恐龍、猩猩、青蛙，還有男性員工擔綱的變裝皇后和美少女戰士，員工一度還跳起目前最流行的神曲麻辣糖葫蘆、十六蹲，展現國泰人的熱情活力以及斜槓才華，炒熱氣氛讓全場HIGH到最高點。