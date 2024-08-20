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國泰員工趣味競賽 創意團結展現活力

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
展左楠隊五項並進勇奪總冠軍歡欣榮耀地穿上主辦單位今年首創的冠軍隊伍專屬T-Shirt合影。圖/國泰人壽職福會提供
展左楠隊五項並進勇奪總冠軍歡欣榮耀地穿上主辦單位今年首創的冠軍隊伍專屬T-Shirt合影。圖/國泰人壽職福會提供

2024國泰員工趣味競賽8月17日在台大體育館舉行總決賽，來自全國各地的45支隊伍、近2000名員工全力投入，讓活動充滿笑聲、掌聲與加油聲，更展現出國泰員工的熱情和拚勁，經過激烈競爭，最後由高雄展業左楠通訊處勇奪總冠軍。

348隊分區賽45強總決賽

國泰員工趣味競賽由45隊進場揭開序幕， 每隊進場儀式充滿巧思，有人高喊口號、有人以啦啦隊熱歌勁舞吸引注意力，都展現出必勝的企圖心；而正式的五項賽事中，每位國泰人更是拚勁十足，全神貫注，充分發揮團隊合作精神，要為隊伍奪下佳績 。

趣味競賽呼應國泰永續三大主軸

國泰人壽職工福利委員會主任委員劉大坤表示，員工趣味競賽已成為國泰人壽盛事，比賽一年比一年精彩，更是業界獨有的大型比賽。比賽過程中，員工們展現出默契和團隊精神令人感動，「今年有許多年輕員工投入，更代表了國泰人壽欣欣向榮的活力」。

趣味競賽呼應國泰永續發展三大主軸，「氣候、健康、培力」。

劉大坤分享，比賽活動充滿員工健康活力，會場準備多處供水站，員工會自備環保杯飲用，大會提供的餐盒也全使用可分解的環保材質及有生產履歷的食材，員工更會自動自發秉持永續精神，隨手做好資源回收，盡力減少垃圾。

追求創新思維，是國泰向來的企業精神，今年趣味競賽加入許多創新元素。例如特別為冠軍隊打造極致尊榮感， 活動進場時，去年冠軍隊「專吉利」就以壓軸方式進場；另外也為今年冠軍隊伍設計冠軍專屬T-Shirt，上面寫著大大的CHAMPION字樣 ，讓奪冠隊伍全員會後穿上台領獎，享受最榮耀的時刻。

國泰人壽與集團主管組成六支隊伍參賽， 最後由國泰產險高級主管隊奪得主管組冠軍。

國泰產險總經理陳萬祥說，賽前特別鼓勵產險同仁「雖然是競賽，首要注意安全；雖然是趣味，也要爭取榮譽」，他很高興看到今年有很多年輕同事投入，展現出國泰人非凡的活力，以及為了榮譽，全力以赴的拚勁。

31連霸國泰女籃首參賽

笑擁31連霸優秀成績的國泰女籃，今年首度組隊參加員工趣味競賽， 球員熱情投入各項比賽， 國泰女籃總教練鄭慧芸笑說，「實在太好玩了， 比賽項目充滿巧思，但女籃隊今年志在參加，我們都玩得很開心，希望明年還有機會再來」。

展左楠隊五項並進 摘總冠

「我們每年都是以總冠軍為目標，從來沒有改變過」，勇奪總冠軍的展左楠隊，帶著去年第三名的成績，經歷一年的淬鍊，改變策略，登上年度冠軍寶座。展左楠隊長邱榮泓說，組隊時就有選擇參與過最多次的團員一起加入，但業務時間真的很忙碌 ，就算請假，大家也都會私下自主練習，維持訓練進度，遇到問題也互相討論，互動中增進彼此的向心力，讓他覺得很感動。

此外，今年度改變練習策略，不專攻單項最高分，而是五項平均前進，追求每項遊戲都要達到標準以上的成績，果然順利拿下總冠軍。

邱榮泓說，他已是第14度參賽，感謝職福會讓展左楠有機展現團隊合作的力量，也感謝主管做最強的後盾！展左楠經理尹傳人也說，成功絕非僥倖，他看在眼裡非常驕傲。

啦啦隊花招百出 熱力四射

除了隊員全力以赴參賽， 45支隊伍的應援團啦啦隊在裝扮和表演上更是別出心裁、花招百出，有隊伍出動吉祥物恐龍、猩猩、青蛙，還有男性員工擔綱的變裝皇后和美少女戰士，員工一度還跳起目前最流行的神曲麻辣糖葫蘆、十六蹲，展現國泰人的熱情活力以及斜槓才華，炒熱氣氛讓全場HIGH到最高點。

比賽中，啦啦隊不停在旁加油、高喊隊呼；更有隊伍出動數十位啦啦隊同仁，在看台上、場邊搖旗吶喊，全程積極投入、載歌載舞，非常引人矚目。其中有啦啦隊總召表示，為了這次比賽，全體同仁都卯足全力、賣力演出，最後也獲得評審青睞，獲選為最佳啦啦隊之一，是對團隊的莫大鼓勵。

國泰員工趣味競賽，吸引許多年輕員工參賽，凝聚團隊向心力。圖/國泰人壽職福會提供
國泰員工趣味競賽，吸引許多年輕員工參賽，凝聚團隊向心力。圖/國泰人壽職福會提供
各隊的啦啦隊趣味展現國泰人的斜槓才華，炒熱全場氣氛。圖/國泰人壽職福會提供
各隊的啦啦隊趣味展現國泰人的斜槓才華，炒熱全場氣氛。圖/國泰人壽職福會提供
國泰員工趣味競賽總決賽，全國45支隊伍努力爭取總冠軍。圖/國泰人壽職福會提供
國泰員工趣味競賽總決賽，全國45支隊伍努力爭取總冠軍。圖/國泰人壽職福會提供
國泰人壽職工福利委員會主任委員劉大坤表示，趣味競賽呼應國泰永續發展三大主軸「氣候、健康、培力」。圖/國泰人壽職福會提供
國泰人壽職工福利委員會主任委員劉大坤表示，趣味競賽呼應國泰永續發展三大主軸「氣候、健康、培力」。圖/國泰人壽職福會提供

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