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八月初股災 國泰金調查台股樂觀指數陡降

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控公布2024年8月國民經濟信心調查結果，調查結果顯示，景氣展望及股市樂觀指數震盪走低。台股示意圖。圖／本報系資料照片【作者：張宇宏，日期：2024-08-14，數位典藏序號：20240503200515359】
國泰金控公布2024年8月國民經濟信心調查結果，調查結果顯示，景氣展望及股市樂觀指數震盪走低。台股示意圖。圖／本報系資料照片【作者：張宇宏，日期：2024-08-14，數位典藏序號：20240503200515359】

國泰金控公布2024年8月國民經濟信心調查結果，調查結果顯示，景氣展望及股市樂觀指數不但震盪走低，尤其因為市場擔心美國衰退、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動影響，台股樂觀指數降幅為近一年之冠，調查也顯示，有將近四成的民眾為了投資需求而增持美元與日圓為主的外幣。

國泰金指出，國際股市震盪走低，使股市樂觀情緒及風險偏好同步下降，調查期間美國就業數據，且主要公司第2季財報遜於預期，令國際股市震盪走低，投資人避險情緒升溫，尤其本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至5.3 (7月：29.7)，降幅為近一年來之冠，而風險偏好指數則走低至19.4 (7月：24.9) 。

調查結果也顯示，房屋稅差別稅率2.0方案於2024年7月上路後，買賣房意願皆減少，買房意願下降至-44.8 (7月：-41.1)，賣房意願指數也小幅走低至11.2 (7月：11.7)。

此外，59%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，88%民眾預期通膨仍高於2%：本月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至3.09% (前月3.11%) ，仍有59% (前月60%) 的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.57% (前月2.59%)，有88% (前月88%) 的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長仍較保守，而對於通膨預期也相對較高。

國泰金這個月份也對民眾對於未來半年想增持的外幣與增持目的作調查。針對民眾對未來半年想增持的外幣，本次調查結果顯示：36.3%的民眾最想增持的外幣是美元，23.3%的民眾想買日圓，2.4%民眾會持有歐元，2.2%民眾想兌換人民幣，1.4%民眾則欲買其他貨幣，而34.4%的民眾則沒有意願持有外幣，可說超過6成民眾未來半年有增持外幣的意願，其中多數民眾(59.6%)傾向增持美元和日圓。

至於增持貨幣的目的，本次調查結果顯示，有31.7%的民眾增持外幣的目的為出國旅遊，20.2%民眾想賺外幣波動的匯差，17.3%的民眾則為了投資海外股債不動產等資產而兌換貨幣，30.8%民眾則無特別目的。綜合前述，有37.5%的民眾因投資需求而增持外幣，次多則為因觀光旅遊需求(31.7%)而增持外幣。

國泰金控

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