國泰金國民經濟信心調查：近四成民眾想增持美元 因具有「這」誘因

國泰金控20日發布2024年8月國民經濟信心調查結果，景氣展望及股市樂觀指數同步於樂觀區間震盪走低。

國泰金調查指出，民眾景氣展望樂觀指數下降，消費意願同步減少。

國發會最新公布的6月景氣對策信號轉為紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，然或受美衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動影響，本月調查顯示，景氣現況樂觀指數大幅走低至3 (7月：21.1)，展望樂觀指數同步下降至-3.2 (7月：12)，民眾對未來景氣的樂觀預期在連續2個月上揚後首度回落。

另外，大額消費意願指數降至11.3 (7月：14.8)，耐久財消費意願指數則下滑至-8.3 (7月: -5.7)。房屋稅差別稅率2.0方案於2024年7月正式上路後，買賣房意願皆減少，買房意願下降至-44.8 (7月：-41.1)，賣房意願指數小幅走低至11.2 (7月：11.7)。

59%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，88%民眾預期通膨仍高於2%。

主計總處今年5月預估台灣2024年經濟成長率3.94%，通貨膨脹率2.07%，本月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至3.09% (前月3.11%) ，仍有59% (前月60%) 的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.57% (前月2.59%)，有88% (前月88%) 的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。

整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長仍較保守，而對於通膨預期也相對較高。

國際股市震盪走低，股市樂觀情緒及風險偏好同步下降。

調查期間美國就業數據，且主要公司第二季財報遜於預期，令國際股市震盪走低，投資人避險情緒升溫。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至5.3 (7月：29.7)，而風險偏好指數則走低至19.4 (7月：24.9) ，但仍維持在正值的樂觀區間。

時事題：民眾對於未來半年想增持的外幣與增持目的的調查

針對民眾對未來半年想增持的外幣，本次調查結果顯示：36.3%的民眾最想增持的外幣是美元，23.3%的民眾想買日圓，2.4%民眾會持有歐元，2.2%民眾想兌換人民幣，1.4%民眾則欲買其他貨幣，而34.4%的民眾則沒有意願持有外幣。綜合前述，超過6成民眾未來半年有增持外幣的意願，其中多數民眾(59.6%)傾向增持美元和日圓。

針對民眾未來半年想要增持貨幣的目的為何，本次調查結果顯示：31.7%的民眾增持外幣的目的為出國旅遊，20.2%民眾想賺外幣波動的匯差，17.3%的民眾則為了投資海外股債不動產等資產而兌換貨幣，30.8%民眾則無特別目的。綜合前述，有37.5%的民眾因投資需求而增持外幣，次多則為因觀光旅遊需求(31.7%)而增持外幣。

本項調查於2024年8月1日~7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共14,881份有效填答問卷。