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台股ETF受益人949萬人續25周新高 群益00919周、年雙增 最佳人氣王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受益人周、年雙增前十名台股 ETF(資料來源︰CMoney)
受益人周、年雙增前十名台股 ETF(資料來源︰CMoney)

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加43,730人，為連續25周創新高，總人數來到9,493,962人，進一步觀察，最新一周受益人增加的有27檔，其中周增加、年增加雙增的台股ETF前十名分別為群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、群益科技高息成長（00946）、元大台灣高息低波（00713）、台新永續高息中小（00936）、凱基優選高股息30（00915）、群益台ESG低碳50（00923），其中，群益台灣精選高息ETF（00919）受益人年增462029人居冠也是最具人氣。

法人表示，由於00919在8月底即將公告第六次配息相關訊息，前五次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，而且也已經連續五次預估年化配息率逾10%，第六次是否將維持高配息，成為市場注目焦點也吸引了存股族提前卡位。

理財達人表示，台灣投資人偏好配息基金，覺得每月或每季的配息收入可以先落袋為安。以台股而言，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，而且股票ETF是追蹤代表一籃子股票表現的指數績效，長期投資股票ETF，可以類比成股市包租公，而且還是請專人打理的那一種。股票ETF波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸，雖然台股目前震盪加劇，不過，投資人可善用存股及逢低買進的心態來投資，就像買生活必需品一樣，定時買，折扣時多買一點的概念。

ETF 台股 配息

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