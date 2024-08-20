塞港、搶船、搶貨櫃 「登船」要看這檔ETF

台灣貨櫃三雄財報陸續開出好成績，陽明 （2609）與萬海（2615）8月12日公布半年報，陽明第2季單季每股純益（EPS）3.98元 ，上半年累計EPS 6.66元；萬海EPS為4.12元，上半年累計EPS 5.77元，等於一個季度就賺贏去年全年。緊接著長榮（2603）8月13日公布半年報，第2季EPS 13.7元、大賺超過一個股本(年增478%)，2024上半年，航運股表現出色主因在於貨量、運價齊揚，航運市場暢旺，致使上半年整體獲利表現優於去年同期水準，近期航運股成為台股最強族群。

回顧2021年度台股，航運三雄強勢空降榜單，長榮、陽明聯手擠下台積電（2330），疫情見證航海王盛世，航運股成交量曾佔台股高達40％，在 AI當紅的當前，航運股悄悄重回市場的關注焦點。

海上航運蓬勃發展起源1956年，從一艘改裝過的油輪載運58個貨櫃從紐華克開往休斯頓，隨時代變遷， 發展出三大航業型態，包含貨櫃、能源、散裝，造就今日的全球貿易，也突顯貨櫃對對全球經濟的影響力，加上AI 橫空出世，訂單湧現海運掀漲價潮，可謂「得船得貨櫃者，得天下」。

野村全球航運龍頭息收ETF(00960)經理人張怡琳表示，根據彭博調查，若比較全球航運與AI科技大廠的企業營運表現，分別採NYSE全球航運龍頭息收指數前10大持股與美股科技七巨頭 (Magnificent 7)，兩者2024全年營收成長率預估均可達到20%以上的亮眼表現(分別為21.67%及29.50%)。然而進一步觀察2024全年每股盈餘(EPS)成長率，美股科技七巨頭平均可達71.06%、表現已十分亮眼，然而全球航運龍頭指數前十大個股平均竟高達145.59%，獲利爆發力顯然更勝一籌。

根據WTO預估，全球商品貿易量在疫後穩健成長，除了疫情，貿易戰、甚至最近美國大選重啟的貿易戰2.0將再添需求，更多貨物商品必須迂迴運送、避開產地問題，加上以巴衝突之後的紅海危機等地緣政治緊張，運價回升只是剛開始。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，若想參與全球航運大行情、但又擔心單押個股風險，最簡單的做法就是投資全球航運ETF，即將於8月30日募集的全台首檔航運ETF 野村全球航運龍頭息收ETF (00960)追蹤NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數，不但囊括全球前三大航運、整體指數更是包含40家龍頭企業。

以近五年的表現來看，全球航運龍頭息收指數其總報酬達356.59%，勝過台灣加權指數航運類股指數的333.95%；從風險的角度來看，全球航運龍頭息收指數期間年化波動度為25.05%，相較台灣加權航運類股指數的35.50%，低了約三成之多。也就是說，分散布局全球航運龍頭不但不減航運股爆發力，從總報酬機會來看更為提升多元，且有助於大幅降低波動風險、避免單押個股像玩海盜船，是參與航運投資機會的較佳方式。

黃宏治進一步指出，全球貿易需求的外溢效應爆開，航運猶如供應鏈的血脈，確保其運轉順暢，讓貨櫃、散裝、能源及其他相關航運業者都有機會得利。航運改變世界，沒有它，就沒有Walmart (沃爾瑪)全球化，甚至沒有盛世AI ，貨櫃航運對人類的生活影響之巨大，直逼AI科技，透過航運化繁為簡把任何地方的貨物運送到世界每個角落可通達的地方。全球商品貿易面臨疫情後首波衝擊，若巴拿馬運河乾旱再現，以及德國、美東及墨西哥灣沿岸港口罷工，恐再次導致航運危機，歐洲因紅海地緣政治首當其衝，導致運輸成本上升及交貨延遲，英國電子產品零售商因供應鏈及營運成本因素影響利潤，被迫採取成本控制措施，另歐美批發零售商為因應開學季及聖誕節慶提前準備，加上下半年通常為航運公司營運旺季，在紅海危機短時間內無解、塞港、馬士基取消航班等多重因素影響下，高運價的狀況可能會持續下去，支撐全球航運利多。

張怡琳進一步表示，航運賺的是全球貿易財，投資人若想參與全球航運大行情、與其單押單一國家，甚至單押個股，可考慮投資全球航運ETF，成分股涵蓋貨櫃、能源(油輪)及散裝等三大類型航運彼此之間的營運互補性，投資全球航運股有望降低投資波動性。若從航運代表性的指標「上海出口集裝箱運價指數(SCFI)」運價又再度來到疫情高峰時約七成水準，對於航運公司營收與獲利料將帶來大幅的挹注，有助航運股未來表現空間。