快訊

布林肯：以色列已同意停火方案 就等哈瑪斯點頭

今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

景氣對策信號紅燈進場 台股驚人報酬率曝光

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
景氣紅燈時進場，台股未來平均報酬率表現。（資料來源：Bloomberg）
景氣紅燈時進場，台股未來平均報酬率表現。（資料來源：Bloomberg）

國發會公布6月景氣對策信號，由紅黃燈轉紅燈，市場認為紅燈代表經濟過熱，是泡沫化的前兆，股市將反轉。然而，歷史數據顯示，景氣紅燈亮時，台股未來一年報酬甚至可達將近40%，市場反而有更強的增長動能。

「鉅亨買基金」投資研究部指出，回測過去在不同景氣燈號下進場投資台股的未來一年報酬率，結果發現紅燈時進場的表現最佳，平均報酬率高達近40%。其次是黃紅燈時期，報酬率為34.8%，超過藍燈和黃藍燈時期的22.7%和20.5%。而在代表經濟穩定的綠燈時進場，未來一年的平均報酬率反而最低，僅有3.3%。回測顯示投資人在紅燈時反而可以勇敢進場，而在綠燈時則要保持謹慎。

進一步分析在不同情境下的紅燈進場時的表現，數據顯示當市場第一次從其他燈號轉為紅燈時，都優於在任意紅燈時進場的平均報酬率，首次轉紅燈進場且持有三年的平均報酬率甚至高達265.3%。

鉅亨投顧總經理張榮仁補充說明，景氣燈號不應該是判斷進場與否的唯一指標，提醒投資人需多方面評估市場狀況，才能做出更穩健的投資決策。張榮仁表示，剛轉為紅燈時，經濟情況剛開始轉熱，股市還有很強的續航力。因此，對於投資人來說，首次轉紅燈不應該被視為退出市場的訊號，反而可能是一次珍貴的進場機會。

「鉅亨買基金」建議投資人，理性看待景氣燈號，抓住潛在機會。回測顯示紅燈不一定預示股市即將大幅回調，反而可能是市場有更強的增長動能。投資人可藉由平台全站基金零手續費優惠，為自己提高投資勝率。此外，更可考慮使用平台的投資方案「超底王」，即時參與市場修正行情，投入長期向上市場，無論漲跌都無懼，以紀律投資累積個人資產。

景氣燈號

延伸閱讀

台股外資轉賣成交量探低…公股尾盤拉抬台積「神救援」

美股基金淨流入續居冠 AI、科技主題受青睞

「台灣先生」谷月涵：美國總統大選前 保留現金部位

就市論勢／半導體設備廠 搶鏡

相關新聞

國銀外幣存款 連五月創高…六家「兆元」銀行史上首見

據金管會統計，2024年6月底國銀外幣存款餘額14兆6,584億元，已連五個月「月月寫新高」，較上月增加455億元，累計...

逾10億美元熱錢湧入…台幣強升2.58角 叩關31字頭

美國聯準會「鴿」聲嘹亮、降息有望，激勵國內股匯雙漲、主要亞幣全數升值，熱錢昨（19）日如潮水般湧入、估匯入逾10億美元，...

金融業阻詐 推特定簡訊代碼

金融業打詐將再出新招，包括金管會、電信公會、銀行公會三方已開會討論，由於消費者收到的詐團簡訊氾濫，擬規畫「特定簡訊發送代...

央行擬出手 管制不動產放款總量

央行要出手採取不動產新總量管制了。據透露，近一周來，十多家國銀陸續被央行找去喝咖啡，目標建立「總量管制目標值」，要求銀行...

開發金更名凱基金控 10月9日為基準日

開發金控變更公司名稱為「凱基金控」，已取得金管會許可並完成經濟部的變更登記，十九日董事會決議通過公司名稱變更換發有價證券...

央行總裁楊金龍「不動產總量管制」緊急出手...兩個理由

央行總裁楊金龍趕在9月19日理監事會前，急對各銀行不動產出手，到底看到甚麼？又擔心甚麼？房市真的已經過熱到，需要下達「不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。