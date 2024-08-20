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擔心願付3%利率也借不到房貸？ 這家銀行開2.8%沒限貸

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

房市火熱使得銀行房貸也爆量，市場限貸令頻傳，甚至有開到3%利率還不一定借得到房貸。台中銀行（2812）指出，目前台中銀行並沒有針對房貸限貸，但是利率確有隨著市場行情變動而提升，大約拉高到2.8%，未來台中銀會持續滾動式調整房貸政策，除了持續服務自住客，也會加強開發資金周轉型房貸，也就是理財型房貸。

台中銀行19日舉行上半年法說會，台中銀主管在會上指出，根據官方統計，上半年整體國銀房貸餘額增量達5,000億元，此一餘額增量已達2023全年增量的76% ，顯示房市確實很熱。台中銀本身的房貸業務量，上半年的年增率約9.8%，也相當高，但是目前台中銀並沒有針對房貸下限貸令。

不過，台中銀也強調，未來是否會進行限貸、繼續調高利率，會根據四大指標滾動調整，也就是房貸餘額是否貼近銀行法72-2條的30%水位上限，以及市場利率變化、地緣政治衝突、美國大選等。

台中銀高層主管會後受訪表示，現在台中銀的房貸利率大約在2.8%左右，除了央行升息影響，市場房貸利率行情變動也使得利率上揚，但並沒有限貸。不過，他也表示，台中銀的房貸水位確實愈來愈接近銀行法72-2條的上限。

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