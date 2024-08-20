央行擬出手 管制不動產放款總量

央行要出手採取不動產新總量管制了。據透露，近一周來，十多家國銀陸續被央行找去喝咖啡，目標建立「總量管制目標值」，要求銀行必須自訂目標，土建融及房貸業務量占總量不得超過一定比率。接下來央行將再召集第二波會議，拍板目標值設定水位。

據了解，此次央行邀集國銀，有個別約談也有集體約談，央行總裁楊金龍還親自參與對大型銀行總經理的相關會議。

知情人士透露，央行正雙管齊下進行二大不動產新政策，除了九月的央行理監事會議再採取新的選擇性信用管制措施，屆時極可能不再僅限六都，而是全國的「二房」一律把成數降至六成，另外，央行正悄悄評估祭出「不動產占放款比重的總量管制」新措施，目前平均值約在百分之卅七上下，但是，央行究竟將把目標值降低，或者以此數字為界，引起金融圈關注。

多家國銀主管私下坦言，央行找大家去「喝咖啡」所聚焦的重點，除了訂定不動產放款占總放款比重的目標值之外，國銀主管指出，央行認為國銀不動產放款集中度太高，希望至少先以現有水位為界：「比重不要再往上增加」，而央行也認為，房價太高，及銀行對不動產放款集中度高有一定關聯。

據指出，連都更危老這些政府政策貸款，或工廠興建這些生產事業資本投資相關的土建融貸款，恐怕都不能被剔除放款總量管制範圍；但據了解，這個部分央行尚未作成最後的政策決定，因金管會已對銀行法第七十二條之二的所謂「後門」，即包括都更危老土建融業務的放款可不計算在七十二條之二之內，決定維持現狀，只是不能轉售或轉租，因此，央行仍在考慮未來對不動產放款的總量管制，究竟要納入都更危老，或排除在計算範圍之外。

央行要採取總量管制措施，不僅銀行心慌慌，民眾也擔心。有國銀主管不諱言，這叫「屋漏偏逢連夜雨」，民眾要借房貸鬧「錢荒」，但現在若又碰到新的不動產總量管制，恐怕在放款直接管制之下，民眾要借房貸更不容易，現在就看央行如何訂定這個總量管制目標值。