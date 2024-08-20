開發金更名凱基金控 10月9日為基準日

開發金控變更公司名稱為「凱基金控」，已取得金管會許可並完成經濟部的變更登記，十九日董事會決議通過公司名稱變更換發有價證券作業計畫，訂一一三年十月九日為換發股票基準日，對此開發金後表示，未來將持續提升品牌識別，加速集團各子公司全面性成長，展現One KGI的業務綜效。

開發金控今年四月董事會決議規畫調整公司名稱為「凱基金控」，六月股東會亦通過修改公司章程，更名案獲得廣大股東支持。日前開發金控已取得金管會許可並收到經濟部變更登記核准函，十九日董事會進一步通過「公司名稱變更換發有價證券作業計畫書」，開發金控也表示，未來中、英文簡稱將由「開發金」（ＣＤＦ）更名為「凱基金」（KGI Financial）；股票代號維持不變，普通股仍為「二八八三」，特別股仍為「二八八三Ｂ」。

開發金控成立以來，始終秉持與產業共同前進的使命，並持續拓展多元化業務規模，現已發展成為擁有壽險、銀行、證券、投信、私募股權五大引擎的全方位金融集團，並透過各子公司穩健營運，為「凱基」品牌奠定強大市場認知基礎。而擁有逾半世紀的豐富投資經驗，陪伴台灣產業一路成長茁壯，位居大中華區產業領導地位的子公司中華開發資本，將沿用現有品牌名稱，傳承延續開發金控長期的使命，為整體經濟發展貢獻力量。

開發金控表示，這一步不僅是企業名稱的改變，更是邁向更亮麗未來的重要里程碑，未來將持續與市場共同成長，與客戶並肩同行，與股東攜手迎接榮耀，成為各界首選的全方位金融集團。