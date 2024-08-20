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金融業阻詐 推特定簡訊代碼

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金融業打詐將再出新招，包括金管會、電信公會、銀行公會三方已開會討論，由於消費者收到的詐團簡訊氾濫，擬規畫「特定簡訊發送代碼」，讓消費者一看簡訊，就知道是否為詐團所發送，銀行公會已發出問卷，將有第一批參與試辦的銀行出列。

根據目前所提版本規畫，簡訊大概會有五碼，前二碼是六八，後三碼則為銀行代號。舉例來說，如果是由最大發卡行中信銀所發送，民眾所收到的簡訊代碼，就會是六八八二二，就如同台灣大車隊的簡訊發送特定代碼是五五六八八一樣，是電信業者從源頭就給予民眾辨認的特殊識別碼。

據了解，目前一家大型壽險金控旗下壽險公司，已採取這種五碼的發送代碼來發送簡訊，讓保戶識別，因此，銀行公會希望其他金融業者也跟進，並發出問卷詢問是否願意加入，及對所適用的簡訊內容提供相關建議。

而在銀行公會號召下，銀行大多同意，後續重點在哪些簡訊要使用這種特殊短碼簡訊代碼，因簡訊發送費用很高，不太可能每一類簡訊都納入使用，應會以發送行銷訊息簡訊最優先適用，現在銀行簡訊已被金管會禁止附帶連結。

至於簡訊發送費用，這類簡訊每封訂價一點五元，比現在每封大約○點七五元價格貴一倍，銀行業者也爭取包括中華電信、台灣大哥大、遠傳等三大電信公司能再降價。

台灣大哥大 壽險公司 金管會

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