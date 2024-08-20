國銀外幣存款 連五月創高…六家「兆元」銀行史上首見

據金管會統計，2024年6月底國銀外幣存款餘額14兆6,584億元，已連五個月「月月寫新高」，較上月增加455億元，累計上半年大增6,338億元是史上同期增額最大，是去年一整年增額的2.77倍，更首見締造了六家「兆元」銀行。

這六家擠入「兆元俱樂部」者，包括中信銀、兆豐銀、北富銀、臺銀、玉山銀和第一銀行，6月底外幣存款餘額全站上兆元大關，是史上首見。市場預期，7月台幣大貶、美元升值，可望持續推升全體國銀外幣存款水位。

金管會分析，6月底國銀外幣存款餘額續締新猷，主因是客戶收到大額貨款、投資款匯回及資金調度等。

一家民營銀行主管則說，在美聯準會9月降息前，美元利率仍處高檔，企業與民眾也搶搭美元高息最後列車、7月企業戶海外盈餘持續匯回，加上美元匯率走升等三大利多，料第3季底前外幣存款量將持穩。

銀行主管說，各銀行吸收外幣存款有三大好處，一、台美利差尚未縮減前，可續做Swap賺投資收益，替外幣放款做「基底」，二、從外存戶挖掘財管大戶，三、外幣資產池愈大，資金成本愈低，有助提升淨利差。

金管會從2004年開始統計國銀外幣存款數字，這20年來，以2022年美國開啟暴力升息，使外存全年大增1兆7,584億元，年增額創史上最大量；2023年暫停升息後，全年外存量僅增加2,285億元，增額僅是2022年全年的13%。

2024年美國利率維持高位、推升美元大漲，外幣存款也一路水漲船高。2024年2月外幣存款水位攀到歷史新高後，已連五個月「月月攻頂」，6月底餘額14兆6,584億元，月增455億元或0.3%，年增6%則較上月走低。

累計前半年大增6,338億元，是2023年一整年外幣存款增額的2.7倍，也達到2022年全年高峰的36%，顯示外幣存款熱度不墜。

若以6月期底美元匯率32.47元換算，6月底外幣存款餘額4,517億美元，月增10億美元，連兩個月增加，但增幅已見趨緩，累計上半年則減少46億美元，顯示這波外幣存款一路推升，受美元走升的因素影響甚大。

再進一步以前十大外幣存款行來看，6月底年增率續持雙位數成長者，是中信銀、北富銀、臺銀和合庫四家銀行，又以臺銀年增21%成長動能最強。

6月底前六大外幣存款行，全擠入「兆元俱樂部」，中信銀以1兆4,637億元居冠，兆豐銀1兆1,766億元次之，北富銀1兆1,1050億元居第三，臺銀1兆676億元，玉山銀1兆236億元，第一銀衝破1兆84億元首度入榜。