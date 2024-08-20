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逾10億美元熱錢湧入…台幣強升2.58角 叩關31字頭

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
美國聯準會「鴿」聲嘹亮、降息有望，激勵國內股匯雙漲、主要亞幣全數升值。 聯合報系資料照
美國聯準會「鴿」聲嘹亮、降息有望，激勵國內股匯雙漲、主要亞幣全數升值。 聯合報系資料照

美國聯準會「鴿」聲嘹亮、降息有望，激勵國內股匯雙漲、主要亞幣全數升值，熱錢昨（19）日如潮水般湧入、估匯入逾10億美元，央行為避免失控，昨日不斷敲進美元，新台幣匯率終場仍強升2.58角、收在32.03元，連四升並創逾四個月新高，總成交量達22.19億美元，今日將叩關31字頭。

央行統計顯示，新台幣匯率已連續四天升值，從32.47元迅速攀升至昨天的32.03元，累計升值4.4角。新台幣匯率昨天一日升值2.58角，也創下逾一年半以來單日最大升值金額。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管透露，昨天市場上只有熱錢與央行相互「對作」，一天就能爆出逾22億美元成交巨量，顯示雙方你來我往、交投十分熱絡。不過，央行雖頻頻進場，但並未卯足全力阻升，推測主因有二，一是這波外資匯入潮還沒完結，二是主要亞幣都在升，新台幣匯率僅是跟隨國際潮流，只求市場不失控即可。

聯準會官員釋出鴿派訊號、市場預期9月降息箭在弦上，令美元指數大跌；央行統計顯示，美元指數下挫0.76%，主要亞幣全數激升，日圓、韓元匯率單日升幅高達1.98%與1.52%，新台幣匯率昨天升值0.81%，僅超前星元的0.72%與人民幣的0.38%。

大型國銀外匯交易員表示，「熱錢匯入很猛烈，是新台幣強升的主因。」至於央行，昨天早上大舉阻擋，到了下午則略見鬆手，可能是著眼外資匯入潮尚未完結、過早阻升恐浪費銀彈，況且，主要亞幣都在升，新台幣匯率只要不與主要亞幣走勢脫鉤、或比它國貨幣更強勢，央行自然無須強力阻升、扭轉局勢。

展望後市，匯銀主管說，若外資不改匯入基調，最快今天新台幣匯率就能重返31字頭。估計短期內，新台幣匯率將維持31.8至32.2元區間偏強整理。

匯銀主管說，聯準會將於本周公布會議紀錄，加上將於傑克森洞舉行的全球央行年會，成為全球關注焦點，預料聯準會態度將持續偏「鴿」，為新台幣等主要亞幣添加升值動能。

台幣匯率 央行 新台幣

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