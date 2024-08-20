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央行總裁楊金龍「不動產總量管制」緊急出手...兩個理由

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

央行總裁楊金龍趕在9月19日理監事會前，急對各銀行不動產出手，到底看到甚麼？又擔心甚麼？房市真的已經過熱到，需要下達「不動產總量管制」的殺手鐧了嗎？

據透露，央行觀察到新青安方案，衍生出兩大問題：一、新青安最高貸款額度從800萬元，提升到1,000萬元，反助長了建商推「低總價」的建案，讓低總價的房價單價竄升。

二、新青安的首購族全跑去六都以外的縣市買房，等於高房價問題，開始外溢到各外縣市，反拉抬全台的房價，讓房市價量全面走揚。

楊金龍在與各銀行老總會面時，也提及了美國次貸風暴。

他同時示警各銀行對房貸戶的未來收入評估，收支比需要更審慎，管控力道也需要加強，也提及「自住」定義，如名下有房但無房貸者，需要多留意。

房價 房貸 楊金龍

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