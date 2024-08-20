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台新銀辦小小戰神籃球營

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新「2024小小戰神籃球營」由戰神執行長黃萬隆與球員們擔任教練，親自傳授籃球技巧與實戰經驗。 台新銀／提供
台新「2024小小戰神籃球營」由戰神執行長黃萬隆與球員們擔任教練，親自傳授籃球技巧與實戰經驗。 台新銀／提供

近年台灣職籃熱潮興起全民關注，也帶動各級學校師生熱中參與。為推廣籃球運動，培育青少年正確的籃球知識和技巧，台新銀行自14日起於台北市立松山高中活動中心舉辦為期四天的「2024小小戰神籃球營」，由臺北台新戰神執行長黃萬隆領軍戰神球員們擔任教練，除了傳授知識與技巧外，並藉此活動訓練學員團隊合作及養成定期運動的好習慣，同時，所有學員的報名費全數捐贈台新銀行公益慈善基金會，一起做公益。

「臺北台新戰神籃球隊」成立於2023年，成軍首年即於T1聯盟2023-24賽季創造黑馬奇蹟，憑藉強大韌性與團隊凝聚力，挺進總冠軍賽，秉持著永不服輸的精神與堅強的韌性，拚戰精神感動無數球迷。台新金控也因為有這個生力軍加入，讓集團的員工及貴賓們在周末時多了一項「為戰神加油」的熱血活動，帶著家人或小朋友們觀賽，也共度家庭歡樂時光。

本次「2024小小戰神籃球營」共分為國小組及國中組，每組課程為期二天，除了開放台新同仁子女報名外，同時邀請台新銀行財富管理客戶及家屬共襄盛舉，反應熱烈。

活動規劃由戰神執行長黃萬隆與球員們擔任教練，親自傳授籃球技巧與實戰經驗，課後將舉辦分組趣味競賽與結業式，參與的小小戰神們不僅獲得戰神特製雙面球衣、練習球、鑰匙圈等紀念品外，最令人開心的是可以與偶像球員們近距離互動，也期望有朝一日成為體壇的新一代籃球戰神。

台新長期贊助國內各項體育活動及大型賽事，無論在南投空手道隊、女子高球、女子路跑、HBL到職業籃球隊，都有亮眼的成果。同時更孕育出多位好手，像是亞運金牌谷筱霜、台灣女子高球一姊錢佩芸等，為國爭光。近年更數次獲得體育推手獎肯定，躍升運動企業標竿之一。 台新認真舉辦籃球營，也不忘回饋社會做公益，邀請同仁及客戶一起做公益，此次所有學員的報名費全數捐贈「台新銀行公益慈善基金會」，讓學員在參加體育活動時也能貢獻愛心，延續愛的力量。

台新金控 運動

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