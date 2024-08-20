中信金、熊本縣 多領域合作

中信金控（2891）持續發展對日布局，昨（19）日與日本熊本縣政府簽署合作備忘錄，挾彼此資源與優勢，共同促進台日間經濟、旅遊、體育等多領域交流，為雙方帶來更多合作機會與效益，為台灣首家與熊本縣政府攜手合作的金融機構。

中信金控與熊本縣政府合作備忘錄簽署儀式，昨日在熊本縣政府舉行，由中信金控總經理高麗雪與熊本縣縣長木村敬代表簽約。木村敬縣長致詞表示，隨著台灣半導體供應鏈進駐熊本，目前每周往返兩地航班增至11班，雙方交流日益熱絡可見一斑，木村敬縣長預計將於本月底訪台，期待進一步擴大與中信金控及不同的產業領域合作面向。

中信金控總經理高麗雪提及，中信金控為台灣首家與熊本縣政府簽署合作備忘錄的金融機構，藉此機會將與熊本縣政府攜手扶植前往熊本設廠及投資的台灣優秀企業，並進一步推展至旅遊觀光及體育的合作。

中信金控長期布局日本市場，旗下子公司中國信託商業銀行2000年成立東京分行，2014年併購日本東京之星銀行（簡稱「東京之星」），成為唯一於日本設有子行的台資金融機構，採分、子行雙引擎模式提供法人、個人金融服務，滿足台資企業赴日投資金融需求，8日偕同子行東京之星統籌主辦全球半導體材料分析領導廠商閎康科技日本子公司MA-tek JAPAN 3年期20億日圓聯合授信案，獲肥後銀行、熊本銀行及七十七銀行等日資銀行踴躍支持，最終超額認購逾二倍。

中信金控致力建構完整跨境平台，目前已與29個日本金融機構簽訂合作備忘錄，今年6月與日本三井不動產株式會社成為顧問夥伴；旗下子公司中國信託銀行於14個國家及地區設有超過370處據點，遍布北美、東南亞、大中華及日本等地，為台灣最國際化的銀行，未來企業若規劃赴日投資，可利用中國信託綿密的據點及服務台商的經驗，協助開展事業，中信金控亦將持續與日本深入交流，再創台日金融合作里程碑。