台中銀資產突破9,000億

台中銀行（2812）昨（19）日召開上半年法說會，揭露連續第九個季度創單季獲利同期新高，以及上半年累計獲利續創新高，主因放款、投資與財富管理三大支柱成長強勁，帶動淨收益、獲利增長，股東權益報酬率（ROE）年化後站上雙位數，達11.1%，總資產跨越9,000億元大關，來到9,096億元，持續向目標兆元規模邁進。

台中銀並在法說會上表示，針對美國聯準會（Fed）可望9月起反轉降息，台中銀去年起即積極加碼海外債券部位，Fed正式降息前將維持穩健逐步加碼的方向不變，一旦Fed降息，對台中銀獲利將有正面幫助。據了解，台中銀財務操作外幣債券水位已突破20億美元，台債則主要是針對流動性需要而持有，至於台股投資則是以賺取股息收益為主，多數帳列資產負債表淨值項下，因此台股自7月創高後持續拉回急挫，對台中銀的損益並未造成衝擊。

台中銀日前公布自結7月獲利，7月稅後純益7.2億元，累計前七月稅後純益50.24億元，比去年同期仍高成長35.74%，保住上半年戰果並續創同期新高，累計每股稅後純益（EPS）為0.91元。

台中銀昨天法說會公布，上半年純益42.96億元、年增39.66%，EPS 0.78元、年增32.3%。台中銀副總經理鄭榮國指出，台中銀獲利成長率明顯高於同業平均。