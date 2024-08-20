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信貸吸客 利率最低1.88%

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
各銀行信貸專案
各銀行信貸專案

房市火熱，各家銀行鬧錢荒，客戶要申請房貸除了要登記更要排隊，現在傳出國銀利率開出3%民眾依然難貸，銀行「信貸」利率如今都比房貸條件好。根據國內五大銀行的信貸方案，國泰世華銀最新的利率方案最低1.88%，其中中信銀、北富銀首期祭出年利率0.01%低利吸客，國泰世華銀、北富銀、台新銀的信貸年利率都比3%還低。

由於銀行房貸放款水位接近滿載，一般房貸利率同步跟著飆升，土地銀行與合庫銀官網公告利率出現3字頭，甚至傳出有官股銀行一度出現4%，罕見的出現信貸利率優於房貸利率的現象。

以國泰世華銀行泰幸福信用貸款專案，年利率1.88%起，最高額度300萬、最長貸款期間7年；中國信託銀行首期年利率0.01%超低利優惠，第二期起3.02%至14.98%，最長貸款期間7年、最高可貸500萬元；北富銀首期年利率0.01%，第2期起2.7%至14.97% 額度最高500萬。

此外，台新銀行一般信貸，首貸族享最低利率2.05%起，年利率貸款年利率2.05%至16.39%，手續費0元起，貸款期間5年，額度最高500萬元；玉山銀信貸利率首期0.18%，第2期起3.3%至16%，最高可貸款300萬元，貸款期間最長7年；王道銀的信用貸款主打一段式利率，採用機動計息，目前利率2.1％起，開辦費0元，貸款金額最高500萬元，只要年收24萬元以上小資族即可申請。

事實上，市場上各家銀行信貸利率不盡相同，但多在2.2%至3%之間，銀行主管說，信貸利率的評估條件是以月收入為主，有些給老客戶2%至2.2%都有。實際上信貸比房貸好借很多，因為信貸屬於消費性貸款、對銀行來說額度不如房貸有限制，信貸並非不動產放款的計算範圍，而信貸金額大約額度落在在50萬至500萬元間，沒有限制資金用途。

國泰世華 房貸

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