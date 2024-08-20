開發金10月9日更名凱基金

開發金控（2883）昨（19）日董事會決議，公司更名「凱基金控」基準日預定10月9日，屆時股票將更名換發，中英文名同步變更，但不影響股票代號。另外，由於開發金控總部大樓僅掛商標識別CI而沒有公司名稱，因此也不存在拆換新招牌的需求，將從行銷上結合已稱為凱基的四大子公司，持續提升品牌識別，加速集團各子公司全面性成長，展現One KGI的業務綜效。

開發金控今年4月董事會決議更名為「凱基金融控股股份有限公司」，簡稱凱基金控，6月14日股東會並通過修改公司章程更名，股東會通過後開發金即陸續向主管機關金管會及經濟部公司登記申請變更，日前均已收到核准函，開發金並自收到核准後持續於公開資訊觀測站公告公司更名重大訊息。

昨天開發金董事會則是通過「公司名稱變更換發有價證券作業計畫書」，明定10月9日為更名換發股票基準日，公司中、英文簡稱將由「開發金（CDF）」更名為「凱基金（KGI Financial）」，股票代號不變。

開發金旗下五大子公司，除了創投、私募基金領域的開發資本名稱不變，其他壽險、銀行、證券、投信四家子公司，都已統一名稱為「凱基」，開發金指出，透過各子公司的穩健營運，已為「凱基」品牌奠定強大市場認知基礎，如今金控也將更名、一致化，「不僅是企業名稱的改變，更是邁向更亮麗未來的重要里程碑」。

開發金並強調，開發資本擁有逾半世紀的豐富投資經驗，陪伴台灣產業一路成長茁壯，位居大中華區產業領導地位，將沿用現有品牌名稱，傳承延續開發金控長期的使命，為整體經濟發展貢獻力量。