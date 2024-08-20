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2,080億…六壽險今年發債衝高 強健資本接軌2026年ICS 2.0

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
保險業將於2026年接軌ICS 2.0，為強健資本。 聯合報系資料照
保險業將於2026年接軌ICS 2.0，為強健資本。 聯合報系資料照

保險業將於2026年接軌ICS 2.0，為強健資本，大型壽險公司近年來積極發債籌資。根據各公司公告，今年以來，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、新光人壽與三商美邦等六大壽險，合計通過2,080億元的發債額度，創下歷史新高紀錄，成為支撐國內債市的關鍵主力。

債券商主管透露，今年通過750億元發債額度的富邦人壽正以10年期利率3.7%；15年期利率3.85%在市場上詢價。另外，新光人壽今年第2期次債完成訂價，10年期利率3.5%，總共發行20億元，分別由台中商銀與板信銀行擔保，預計8月底發行。

壽險業今年發債籌資概況
壽險業今年發債籌資概況

壽險龍頭國泰人壽今年通過800億元的發債額度，不僅在國內發債，也前進海外籌資；國內方面，10年期次債利率為3.7%、15年次債利率為3.85%，10年期還加發一檔美元次順位債，利率為5.8%，較去年的6.1%略降；另透過新加坡成立的特定目的國外籌資事業（SPV）已完成10年期美元次債發行，票面利率為5.95%，發行規模為6億美元。國壽也是目前大型壽險理，唯一發行美元次債的業者。

南山人壽今年大舉發債300億元，日前公告發行40.4億元，分成甲、乙兩券。其中，甲券為10年期利率3.75%，金額23.8億元；乙券則是15年期利率3.88%，金額16.6億元。

凱基人壽擬以10年期利率3.75%、15年期利率3.88%發行新台幣次順位債；三商美邦人壽則是在有擔保行「掛保證」前提下，擬以3.75%利率發行新台幣10年期次債。

壽險業者指出，受到國內外利率同步走揚影響，今年以來一般企業發債籌資意願降低，僅壽險業一枝獨秀。據統計，今年前七個月不計入壽險的公司債和金融債發行量跌至七年低點；對此，資深債券業者分析，美國聯準會很可能會在9月降息，第4季台債利率很可能受國際債券利率牽動而走低，屆時，企業發債意願可望隨之提升。

凱基人壽 國泰人壽 壽險業

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