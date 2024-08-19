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央行「不動產減降」急急如律令 銀行圈嘆其實很難

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
央行「減降不動產總量」急急如律令，各大銀行私下都嘆，其實短期很難降。中央銀行。圖／本報資料照片
央行「減降不動產總量」急急如律令，各大銀行私下都嘆，其實短期很難降。中央銀行。圖／本報資料照片

央行「減降不動產總量」急急如律令，各大銀行私下都嘆，其實短期很難降。一家銀行高層坦言，目前要消化現有部位（指既有貸款部位）及已核准但尚未撥款部位，就已屬不易，因這些既有貸款部位得要客戶做攤還，才能慢慢去化。

換言之，舊貸戶要攤還，新接貸款案還得要減少，整體不動產水位才能慢慢下降，但要訂出時程和政策作為是很不容易的，「畢竟不可能要求客戶加速還款」。目前各銀行每月房貸攤還量約落在80~100億元左右。

另一家銀行高層也坦言，這波房貸量大增來得又急又快，是因疫情時間缺工缺料，導致工程、建案都延後到今年陸續完工，導致很多建案完工後，出現大量分戶貸款的交屋潮都落在今年，加上新青安加持助攻，讓房貸量暴漲。

該高層說，這些土建融當初早已議定好分戶貸款「很難現在就說不核貸了」，就像是颱風來了突然下暴雨，導致房貸滿潮一樣，需要長時間疏通與消化，短時間水位要大降不容易。

銀行圈也在觀察，新青安方案補貼將在2025年7月底期滿三年，後續政府政策態勢，一旦取消補貼，也有機會讓新案件降溫。

央行 建案 房貸 疫情

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