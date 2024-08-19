獨／金管會打詐再出新招！將領軍國銀新推出專屬簡訊代碼阻詐

金融業打詐將再出新招！據知情人士透露，包括金管會、電信公會、銀行公會三方已開過會議，由於消費者現在收到的詐團簡訊氾濫，因此，擬規畫出「特定簡訊發送代碼」，讓消費者一看簡訊，就知道是否為詐團所發送。

據指出，根據目前所提的版本規畫，簡訊大概會有5碼，前2碼是68，後3碼則為銀行代號。舉例來說，如果是由最大發卡行中信銀所發送，那麼民眾所收到的簡訊代碼，就會是68822，就如同台灣大車隊的簡訊發送特定代碼是55688一樣，是電信業者從源頭就給予民眾辨認的特殊識別碼。

據了解，其實目前一家大型壽險金控旗下的壽險公司，已經採取這種5碼的發送代碼來發送簡訊，讓保戶識別，因此，銀行公會希望能讓其他金融業者也跟進，並在8月9日發下問卷給全體銀行，詢問是否願意加入，以及對於所適用的簡訊內容的相關建議。

這是目前金管會和二大公會開會研議的最新改善詐團發送簡訊氾濫的解決方式，據指出，原本金管會爭取，能比照政府部門，讓銀行業者也可使用111的政府專屬短碼簡訊代碼，但因為「111專屬代碼只能由政府部門使用」的理由被拒絕，使金管會只能洽電信公會另覓途徑，最後金管會、電信公會、銀行公會，達成上述另覓短碼簡訊代碼的共識。

據悉，在銀行公會的號召之下，銀行大多同意，現在重點在於哪些簡訊要使用這種特殊短碼簡訊代碼，這是因為簡訊發送費用很高，不太可能每一類的簡訊都納入使用，應該會以發送行銷訊息的簡訊，最優先適用，而現在銀行的簡訊已被金管會禁止附帶連結。

至於簡訊發送費用，這類簡訊每封訂價1.5元，比現在每封大約0.75元的價格貴1倍，銀行業者也爭取包括中華電信、台灣大哥大、遠傳等三大電信公司能再降價。

除了上述的版本之外，據知情人士指出，其實金管會先前已請NCC向三大電信業者協調，看能否比照先前政府部門作111專屬代碼的方式，也讓銀行業者使用例如像「888」這樣簡單好記的發送代碼。包括銀行業者也反應，前述版本會有一個問題，就是消費者未必認得自家銀行的3位數代號，倘若能用例如像888這樣更好用的代碼，防詐效果會更好。

不過相關人士也說明問題出在當初是由數發部編列預算來建列這個技術性的平台，但現在金融業並非政府機構，不太可能由政府編列預算為其搭建該技術平台，後續NCC向三大電信業者協調能否有更明朗的結果，已受整個金融圈高度矚目。