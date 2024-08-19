40歲以下青壯年買房苦 10年房貸多逾360萬元

據聯徵中心資料顯示，今年首季30歲以下年輕房貸族，平均銀行房屋鑑估值約1,160.7萬元，較10年前792.4萬元增加368.3萬元，房貸10年增幅達46.5%，居所有年齡層之冠。

其次為30~40歲族群，10年房貸負擔增幅約39.8%，今年首季平均銀行房屋鑑估值約1,289.1萬元，10年房貸負擔增加366.8萬元，顯示40歲以下青壯年10年來房貸負擔家重許多。

莊思敏表示，30歲以下年輕族群的平均鑑估值增幅最多，認為有兩大原因，第一房價持續上漲，使得購屋門檻逐漸提高，加上低總價產品變得愈來愈搶手，市場需求穩定，交易活絡，讓低總價物件身價水漲船高。

第二許多年輕人自備款有限，只能選擇付款更為彈性的預售屋，但預售屋屬於「期貨」性質，賣的是市場對未來房價的預期性，在目前多頭市場中，預售屋每坪單價高於新成屋、中古屋，因此預售屋總價也會高於成屋，這也進一步推高鑑估總價的平均值。

莊思敏指出，不少長輩抱怨年輕人買不起房，主因缺乏儲蓄、理財和規劃的能力，但實際上，對比10年來的工業及服務業薪資數據顯示，截至今年3月，全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為46,073元，相較於2015年3月的38,530元，平均月薪僅僅提高了7,543元，相較之下，年輕人所需承擔的房貸鑑估值卻比10年前高出將368.3萬元，顯見年輕人的薪資漲幅明顯追不上房價漲勢，讓年輕人購屋壓力更顯沉重。

莊思敏指出，現代年輕人購屋壓力愈發沉重，儘管政府近年來為了維護居住正義、協助年輕人安心成家，推出了多項政策，包括新青安房貸優惠政策、《平均地權條例》新修法、「囤房稅2.0」等，但薪水與房價之間落差懸殊，加上通貨膨脹持續存在，如何才能從根源解決年輕族群的購屋困境，仍需政府和社會共同努力。