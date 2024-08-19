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傳央行要減降不動產放款總量 建商公會：中小型建商會倒得更快

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

今年房市交易熱絡，市場傳，央行找十多家國銀陸續喝咖啡，針對「不動產占放款比重的總量管制」將採取新措施，最大的任務就是要各銀行需全面減降不動產（房貸與建融）放款部位。對此，台北市不動產開發公會理事長陳勝宏指出，貸款愈來愈困難恐將影響市場交易量，但更嚴重的是，只要繼續緊縮，中小型建商將倒得更快。

近一年房市買氣旺盛，讓銀行放款水位逼近紅線，近期民眾要借房貸開始鬧「錢荒」，倘若未來將有新的不動產總量管制，恐怕民眾要借房貸將變得更困難。

陳勝宏指出，其實自從信用管制後，所有建商都有受到影響，若未來要繼續針對房市緊縮資金，只是讓中小型建商經營更加困難，而且市場上許多中小型建商專攻區域都更、危老等領域，若一直針對房市「打下去」，只是讓中小型建商倒閉得更加快速。若以後市場沒有中小型建商，不僅會讓都更危老的停滯，城市發展受到阻礙，市場也會被大型建商壟斷，最終受害的還是消費者。

陳勝宏指出，民眾最關心的還是房價問題，關鍵是物價上漲、大通膨時代下，建商興建成本難降，房價當然易漲難跌，若未來央行針對不動產總量管制有新措施，影響到的仍是量，因為貸款變得困難，直接影響到的就是民眾的購屋意願，也會減少到預售銷售量，但以房價來看，還是有剛性需求支撐，應該還是會持穩發展。

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