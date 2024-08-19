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凱基證券攜手中華郵政 推出台股模擬交易賽

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為幫助投資新手跨出正確理財第一步，凱基證券攜手中華郵政再次推出「模擬交易-凱基x郵政台股競賽」，即日起至9月15日受理報名，模擬交易競賽期間為9月19日至10月2日，所有中華郵政儲戶都可報名參加。

本次競賽設立多項獎項，包含「競賽獎」提供7萬點i郵購點數；「分享獎」只要投稿分享參賽心得、選股心得或風險體驗等，賽後將擇優選出20位每人1,000點i郵購點數；參與競賽若為凱基證券新戶，則加碼享「參加獎」300元電子禮券。

凱基證券於比賽期間，同時提供一系列按部就班台股投資線上教學，幫助投資人穩健迎向富足人生。

有感於凱基證券模擬交易賽能提供客戶對投資風險的認識，同時儲戶中也有相當比例的人投入股市，中華郵政對於幫助投資新手打好專業基礎的做法相當認同，促成本次共同舉辦模擬交易競賽。

前次參賽的台大財金系黃同學表示，「一般模擬交易競賽僅提供獲利排名的競賽獎勵，但凱基證券賽前還提供了台股贏家筆記等資訊，讓我對股市交易的基本操作和策略有更深刻的理解，像是市價單和限價單的解釋，更清楚實際操作時如何根據市場選擇合適的交易方式，以及如何利用這些數據判斷盤勢，對投資新手無疑是寶貴資源。」

此外，中華郵政儲戶可將存簿帳戶約定為凱基證券e財庫的出入金帳戶，享有免開銀行戶的便利外，存簿帳戶綁定交割扣款，次日起6個月內即享下單交易手續費優惠、次月再享3次跨行轉帳免手續費。

凱基證券還提供「證券、複委託、財富管理」三合一帳戶開戶理財服務，搭配定期定額手續費均一價優惠，以及台股、ETF均適用的定期定額投資組合，且投資門檻最低只要100元，讓投資人更能安心投資，專注選擇適合自己的標的。

凱基證券落實「以客戶為中心」的核心價值及「公平待客」服務理念，模擬交易競賽除準備「影音教學」、「台股贏家筆記」。

「賽前衝刺班選股教學」等豐富資訊，而不論是否為凱基客戶，都可以透過凱基證券「隨身e策略」APP的模擬交易功能當中，國內首家串接證交所即時資訊的模擬交易功能，感受市場行情變化，完全不用擔心是否有台股交易經驗，只要對台股有興趣，歡迎中華郵政儲戶報名「模擬交易-凱基x郵政台股競賽」。

凱基證 台股

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