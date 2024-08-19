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央行楊金龍約談國銀 下指示「要減降不動產放款總量」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照
央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照

為避免不動產市場過熱，央行總裁楊金龍從上周開始，密集約談各銀行老總，從建融、房貸餘額成長量前十大者開始約談，本周將進入中小型民營銀行，要求一大任務：各銀行需全面減降不動產（房貸與建融）放款部位。

據透露，央行並未要求各銀行減降多少部位、也沒要求需多久時間，換言之，央行並未設定減降的目標值，全交由各銀行自行提改善方案。各銀行需在8月底前向央行提報改善方案。

知情人士透露，央行是鎖定2020年底到今年6月底，這近三年半來購屋、土建融增額、增幅最大者，開始約談，並一路從大行庫、大型民營銀行，一路到中型民營銀行，與過去有三大差異。

一、約談更全面。楊金龍在會中表示，不會僅要求前幾大減降不動產貸款部位，是「要全面減降」，被銀行圈視為對房貸做「總量管制」。

二、與過去央行僅是諮詢，這次則直接下達任務：不動產貸款部位需要全面降低，及不動產集中度也需下降。

三、各銀行在會中已提及目前已做了房貸管控措施，但央行則提點「力道則需要更加強，風控措施也需要更全面」。

銀行圈認為，央行直接下達「不動產貸款總量減降」指示，是要直接斷掉資金供給面，全面降溫房市。

央行 房貸 楊金龍

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