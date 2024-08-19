獨家／央行將出手不動產新總量管制 十多家國銀去喝咖啡
央行要出手採取不動產新總量管制了！據知情人士透露，近一周來，十多家國銀陸續被央行找去喝咖啡，有個別約談，也有集體約談，目標已瞄準銀行的土建融和房貸業務量，占總量不得超過一定比率的「總量管制目標值」設立，央行要求銀行必須自訂目標值，接下來央行將再召集第二波會議，拍板定案目標值設定的水位。
知情人士透露，央行正雙管齊下進行二大不動產新政策，除了九月的央行理監事會議，央行將再採取新的選擇性信用管制措施，屆時極可能不再僅限六都，而是全國的「二房」一律把成數降至6成，而另一個外界所不知道的，就是央行正悄悄評估祭出「不動產占放款比重的總量管制」新措施，目前的平均值約在37%上下，央行究竟將把目標值降低，或是以37%為界，也引人金融圈一致矚目。
多家國銀主管私下坦言央行找大家去喝啡所聚焦的重點。除了訂定不動產放款占總放款比重的目標值之外，國銀主管認為，央行也認為國銀的不動產放款集中度太高，希望至少先以現有的水位為界：「比重不要再往上增加了！」包括央行也認為，房價太高，和銀行對不動產放款的集中度高有一定關聯。
除此據指出，連都更危老這些政府政策貸款，還有工廠興建這些生產事業資本投資相關的土建融貸款，恐怕都不能被剔除在放款總量管制範圍之內；但據了解，這個部分央行尚未作成最後的政策決定，因為金管會已對銀行法第72條之2的所謂「後門」，亦即包括都更危老土建融業務的放款可不計算在72條之2之內，決定維持現狀，只是不能轉售或轉租，因此央行仍在考慮未來對不動產放款的總量管制，究竟要納入都更危老，亦或給予排除在計算範圍。
央行要採取總量管制措施，不僅銀行心慌慌，民眾也擔心。有國銀主管不諱言，這叫「屋漏偏逢連夜雨」，民眾要借房貸鬧「錢荒」，但倘若現在又碰到新的不動產總量管制，恐怕在放款直接管制之下，民眾要借房貸更不容易，現在就要看央行如何訂定這個總量管制目標值。
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