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年輕人壓力大！30歲以下房貸族平均鑑估值10年增近5成

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，年輕族群是所有年齡層中，平均鑑估值增長幅度最多的群體。圖／本報系資料照片
中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，年輕族群是所有年齡層中，平均鑑估值增長幅度最多的群體。圖／本報系資料照片

不同世代有不同世代的壓力，但在買房這件事情上，年輕人承擔的壓力似乎尤為巨大，中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，今年第1季相比10年前同期，現代年輕人的負擔足足增加了368.3萬元，增幅高達46.5%、接近5成，同時年輕族群也是所有年齡層中，平均鑑估值增長幅度最多的群體。

根據資料，今年第1季30歲以下年輕房貸族的平均鑑估值約為1160.7萬元，而10年前則約792.4萬元，中信房屋研展室副理莊思敏指出，在房價飆漲、薪水緩漲的背景下，現代年輕人面對的購屋環境無疑比過去更加嚴峻。

莊思敏指出，時常聽聞長輩抱怨年輕人買不起房是因為缺乏儲蓄、理財和規劃的能力，但實際對比10年來的工業及服務業薪資數據，截至今年3月，全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為4萬6073元，相較於2015年3月的3萬8530元，平均月薪僅僅提高了7543元，與此同時，現代年輕人所需承擔的房貸鑑估值卻比10年前高出將近400萬，顯然房價飆漲速度早已超出了普通受薪階級的承受範圍，尤其對於剛踏入社會、經濟能力尚在起步階段的年輕族群來說，購屋壓力更顯沉重。

對於年輕族群的平均鑑估值增幅最多，莊思敏表示，一方面，房價持續上漲使得購屋門檻逐漸提高，低總價產品變得愈來愈搶手，市場需求穩定，交易活絡，其身價自然水漲船高，再加上原本此類產品的價格就相對較低，導致價格上漲幅度顯得尤為顯著。

另一方面，許多年輕人自備款有限，只能選擇付款更為彈性的預售屋，不過，由於預售屋販賣的是未來價，其總價往往會比成屋更勝一籌，這也進一步推高了鑑估總價的平均值。

莊思敏指出，在過去「台灣錢淹腳目」的時代，許多人憑藉時代紅利率先積累了原始資本並進軍房地產市場，從持續上漲的房價中也獲得了豐厚回報，反觀現代年輕人，購屋壓力愈發沉重，儘管政府近年來為了維護居住正義、協助年輕人安心成家，推出了多項政策，包括：新青安2.0、平均地權管理條例修法、囤房稅等等，但薪水與房價之間落差懸殊，通貨膨脹又持續存在，如何才能從根源解決年輕族群的購屋困境，仍需政府和全體社會共同努力。

中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，今年第一季30歲以下年輕房貸族的平均鑑估值約為1160.7萬元，與10年前相比，現代年輕人負擔足足增加了368.3萬元。圖／中信房屋提供
中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，今年第一季30歲以下年輕房貸族的平均鑑估值約為1160.7萬元，與10年前相比，現代年輕人負擔足足增加了368.3萬元。圖／中信房屋提供

壓力 房價

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