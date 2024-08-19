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台新銀行推新台幣限時限量優利定存 6個月年息1.65%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行（5848）最新推出「新優利台幣定存專案」，提供民眾資金存放的好去處。與新聞無關，圖／台新銀行提供
台新銀行（5848）最新推出「新優利台幣定存專案」，提供民眾資金存放的好去處。與新聞無關，圖／台新銀行提供

迎接公司股利、股息及年「中」獎金的發放季節來臨，台新銀行（5848）最新推出「新優利台幣定存專案」，提供民眾資金存放的好去處。即日起至今年12月31日止，客戶以新資金存入台新銀行，可享新台幣6個月定存年息1.65%之優惠利率。

台新銀行「新優利台幣定存專案」開辦對象不限新、舊戶，凡持有台新銀行新台幣綜合存款帳戶並匯入新資金者，皆可至台新銀行全台分行臨櫃辦理。「新優利台幣定存專案」單筆金額最低需新台幣10萬元，最高可至新台幣299.9999萬元，承作門檻具彈性，方便客戶能靈活分配資金。

手中有閒置新台幣的客戶，在理財規劃未明朗前，不妨考慮將資金進行停泊，期間尚能賺取利息，以單筆存入最高金額新台幣299.9999萬元為例，若於今年9月3日至2025年3月3日定存6個月，累計最高可領取利息新台幣24,547元，平均每月可領取新台幣4,091元。由於「新優利台幣定存專案」活動總額有限，建議有資金存放需求的客戶務必把握機會。

此外，針對有閒置外幣管理需求的客戶，台新銀行則推出多種外幣定存專案方便客戶選擇。「好享利5外幣定存專案」提供6個月期美元專案，採階梯式利率，前3個月年息高達5.6%、第4至6個月年息5%，平均年息達5.3%；還有澳幣6個月年息3.8%以及人民幣6個月年息2.2%之方案。活動總額有限且將於今年8月30日截止，有意申請的客戶可利用台新網路銀行、行動銀行或親至台新銀行分行進行辦理。

至於手上尚無外幣但伺機而動的客戶，台新銀行特別推出「轉轉幣5換匯外幣定存專案」，主打換匯與定存於線上一次搞定，並提供美元1個月年息6%的高利率優惠，方便忙碌的上班族直接在台新網路銀行、行動銀行申辦，省時又省力，優惠利率提供至今年8月30日止。台新銀行提醒，有換匯需求的民眾，應留意匯率狀況與理財規劃，妥善進行資產配置中的貨幣分配。

台新 定存 新台幣

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