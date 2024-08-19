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房租為何漲不停？ 專家曝與「三大因素」有關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
房租漲不停，民眾住房成本越來越高。本報資料照片
房租漲不停，民眾住房成本越來越高。本報資料照片

對於房租上漲，銀行主掌房貸業務的主管認為，主要和三大因素有關，一是房價上漲，自然會帶動房租上漲；第二個原因在於通膨效應，自然會帶動租金走高；第三個原因在於央行升息，現在很多房東，都還有房貸的負擔，央行升息使房貸利息增加，房東自然會把利息增加的部分，反應在房租之上。

至於民眾因為四處求貸無門，導致買房之路因為借不到錢而使其只能轉買為租，銀行主管則認為影響有限，主要的問題，還是出在上述的三大原因。

對於租金上漲是否和房貸下不來有關，住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨也指出，二者之間並不連動，主要由於租屋這群人和借房貸的人並不是同一群人，至於租金上漲的原因，徐佳馨認為，主要有四大原因，包括：1、房東把房貸的增加，例如央行升息使利息負擔增加，反應在租金上；2、通膨效應的反應；3、電價上漲、政府的稅費增加，被轉嫁到房客身上；4、租屋市場供需結構不對稱、質量都不足。

徐佳馨指出，有不少房東，本身都還背負銀行的房貸，只要房貸利息上漲，就會把成本轉嫁到房客身上，此外，房屋稅等稅費、電價上漲也會內含到租金，帶動租金上漲。

其中第四點，徐佳馨認為是最根本的原因在於出租市場質量都不足，導致結構不對稱，房東因而握更多主控權。她舉例，例如大家想要住大樓：「但多數物件都是公寓，供應上不對等！」租屋市場對大樓的供給量明顯不足，使擁有大樓物件的房東，在價格談判上有更多主控權，要不是如此，政府近幾年來也不會這麼積極透過囤房稅等措施，要多屋族把房子拿來出租。

房東 房貸 租金

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