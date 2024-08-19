美國聯準會降息訊號明確亞幣齊揚 新台幣匯率迎來絕地大反攻

隨著美國聯準會9月降息的訊號愈來愈明確，美元指數持續疲軟，新台幣匯率迎來絕地大反攻，在美元走弱、熱錢湧入及亞幣齊漲等利多齊聚下，今天展現驚人升勢，狂飆2.52角，最高升抵32.036元，改寫逾4個月盤中新高紀錄。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，這個數字低於經濟學家預測的3%，也是自2021年3月以來首度低於3%。

匯銀人士指出，美國生產者物價指數（PPI）、CPI印證通膨正在放緩，7月零售數據則優於預期，顯示經濟活動保有動能，緩和經濟硬著陸的風險，提振市場情緒。

儘管台股今天略有震盪，新台幣匯率在熱錢湧入、美元疲弱、亞幣齊漲以及出口商拋匯4大因素助攻之下，今天匯價急升，狂漲2.52角，最高升抵32.036元，寫下4月中旬以來逾4個月新高。

今天亞幣全面勁揚，以韓元升勢最猛，日圓、新台幣緊追在後，人民幣也同步走升。