房貸鬧錢荒 國銀：3%利率也貸不到

多家銀行不分公民營，由於房貸已經「滿水位」，不得不「以價制量」，因此現在房貸利率更已驚見開價到3%的水準；房仲業者根據近半個多月來自家客戶接觸銀行的經驗指出，最近客戶接而來自銀行的房貸利率報價，竟然高達2.7%，比起央行前一次升息之後的「地板價」2.185%，高出超過5個百分點，甚至還有聽到3%的水準，擺明是要客戶去接觸別家銀行。

所謂的2.185%是房貸最優利率，也是央行的「地板價」，但通常要是首購族、整批型分戶房貸較有這樣的機會。國銀主管指出，但現在2.185%的利率要貸到難度更高，由於銀行已滿水位，因此若客戶要貸，會直接開銀行房貸利率區間的「上緣」向客戶報價，也就是大約3%的利率。

銀行會在官網上公告自家的房貸利率區間，以往都是以「下緣」，即接近2.185%的利率水準居多，但現在則越來越往上緣集中，銀行主管接著指出，還不見得能貸得到，得要排隊一個月以上：「問題已不再只有利率高低而已，而是至少得等一個月以上！」

若以大型行庫牌告利率來看，舉例來說，依照土銀的公告，一般房貸的「指數型房貸指標利率」加碼計息的結果，房貸利率將介於2.185%至3.13%之間，另外合庫官網公告的房貸利率，倘若非首購的利率也介於2.888%至3.098%之間。而一銀則嚴正澄清，沒有所謂的4%利率，高層說明，所謂的4%利率算法，是指把「手續費」折到利率計算，一銀實際貸放利率最高只有2.8%。

多家公民營銀行房貸主管不約而同指出，現在房貸業務的受理已採「登記制」，從登記至等到可承作貸款，至少要一個月的時間，影響所及，恐怕買房民眾要有心理準備，交屋時間將為此多延一個月。

不只如此，銀行主管也指出，未來民眾辦房貸，未來包括利率及手續費成本恐怕更高，甚至會影響到小額信貸的訂價水準，因為房價業務採取「以價制量」的結果，使有擔保品的房貸業務，貸款利率還比沒有擔保品的信貸業務來得高，甚至二者落差好幾個百分點，已有越來越多的銀行基於利率和風控的對稱性，主動拉高信貸利率到貼近最新房貸利率的水準，亦即，未來房貸利率將變相使信貸利率跟著拉高，民眾借錢成本更貴。

此外，房仲業者也觀察到，許多銀行不要的案子，現在已湧向農漁會或信合社，造成其房貸業務量也爆增，雖然農漁會沒有銀行法第72條之2，亦即不動產放款不得超過總存款和金融債券合計比重的30%，但由於人力有限，無法有效去化一時之間大量湧入的房貸申請案，因此，現在連農漁會或信合社也開始「挑客戶」。