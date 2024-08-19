防範詐騙冒名 連鎖影城導入AI即時偵測技術

為防範網路交易詐騙，信任科技服務商Gogolook走著瞧與連鎖影城威秀影城今天宣布合作，威秀影城將採用企業防詐解決方案Watchmen，透過人工智慧（AI）技術即時偵測，降低消費者遭詐騙冒名的可能性。

根據刑事警察局統計，去年前3大詐騙類別依序為投資（31.9%）、網路購物（22%）、解除分期付款（18.4%）。常見手法包含冒名客服來電騷擾，或寄發帶有連結的釣魚簡訊騙取個資盜刷。

Gogolook發布新聞稿指出，威秀影城將透過陌生來電辨識服務Whoscall認證商家號碼服務載明官方資訊，幫助消費者快速判斷來電的真實性。當撥打電話或發送簡訊至Whoscall用戶時，將呈現為威秀影城來電