起風了！富豪財管業務 第一銀再登后、進逼中信銀　

12家國銀富豪戶財管業務，排名大風吹。金管會以資產管理資產規模（AUM）排名，2024年7月底以中信銀2,055億元奪冠，月增0.6%，第一銀行AUM 2,042億元，月大增4.3%更與中信銀僅差13億元進逼，已凝聚奪冠的氣勢。

第一銀是2021年9月開辦，與中信銀2020年底開辦，足足晚了9個月，第一銀只曾在2022年3月底拿過亞軍，這次睽違了兩年半後再登后，頗有重返榮耀態勢。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，行庫優勢是中小企業戶數多，潛在開發客源豐足，但「開發容易、維護難」，富豪財管業務是打持久戰，比績效、比商品多元性、比差異化、比信任度、比優惠服務等五大「留客」關鍵。

一旦資產配置整合、家族規劃、績效或服務未能讓大戶滿意，「大戶資金是會隨時出走，往別家銀行移動」，也是部分銀行客戶鬆動的關鍵。

據金管會2024年7月底統計，中信銀AUM以2,055億元掄元，第一銀2,042億元踢走合庫，拿下第二大，兆豐銀1982億元位居老三，一銀和兆豐銀AUM月增都有4%水準，成長動能強勁。

再以客戶數來看，7月底中信銀客戶數2,026戶，客戶數與AUM雙奪冠，第二大是第一銀1,855戶，兆豐銀以1,598戶位居第三，以月增戶數來看，以第一銀月增62戶最多，兆豐銀月增46戶次之。

被踢出前三大，居就老四的合庫7月底客戶數1,422戶、AUM是1,970億元，戶數與AUM均較上月走低。