股市震盪+9月降息在即 掀富豪大戶存債潮

據金管會2024年7月底統計，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆2,068億元，月增386億元或3%是近五個月最少，配置海外債轉趨積極，占比一口氣攀升到12.9%，連三個月寫新高，金融圈認為，第四季政經風險高，可降低投資波動風險的海外債料將續熱。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，7月後半周全球股市上沖下洗，震盪加劇，9月降息又在即，在風險規避、及預期降息濃厚兩大因素下，重燃富豪戶瘋抱海外債熱情，使配置海外債占比連三個月，月月締新猷。

若9月美國無意外降息一碼後，需進一步觀察美國指標性經濟數據，若後市無衰退疑慮，股市持穩，債券殖利率估會緩降；就目前來看，美債十年期殖利率4%左右仍是2010年來的高檔，料仍是富豪戶持續介入的時點。

再來是11月美國總統大選，目前川普與賀錦麗兩人選情陷入膠著，依富豪戶風險規避的特性，料9~10月富豪戶縮手觀望態勢會愈加鮮明，估會持續減降風險性資產，資金轉往存款或債券，以避開美大選前的不確定性。

該主管說，觀察大戶有兩種類型，一是以時間換空間，市場愈震盪、愈不會殺出，反大膽逢低進場，二是保守穩健規劃，如偏好長期穩定現金流的海外債。

據金管會2024年7月底統計，富豪戶資產配置中，債券飆升到12.9%已連三個月走揚，寫史上單月新高，月增0.4個百分點，也是所有商品增額最大，以總AUM估算，富豪戶總持債券部位達1556.7億元。

配置基金連兩個月維持13.3%，結構型商品則略降到6.3%、月減0.2個百分點，反映市場風險增加，富豪戶對風險性資產呈現觀望。

配置存款則月減0.4個百分點降到49.1%的18個月新低，已連三個月走低；保單占比則連四個月維持11.4%的史上低點。

銀行主管說，影響存款占比高低，有三大原因，一、前兩批開辦富豪戶財管的銀行，已進入兩年大戶資格複審的「密集期」，未符資格者將遭剔除，占比最大宗的存款自然縮水。

二、7月市場風險增，大戶不願買單加入。據統計，7月富豪戶僅新增272戶到9,796戶，單月新增戶數是今年來新低，新大戶縮手，AUM與存款同緩。

三、資金從存款挪移到債券。金管會官員坦言，升息近尾聲，存款已不具吸引力，後續更因市場預期降息，債券等固定收益商品具有較大吸引力。

金管會是在2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，如今該業務邁入第四年，總資產規模已攀升到1兆2,068億元，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的5.8倍，顯示各銀行爭搶富豪戶大餅。