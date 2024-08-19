「新新併」新進展！台新金、新光金傳周四開董事會 擬談合併計畫
「新新併」有新進展！據知情人士透露，台新金（2887）、新光金（2888）傳出將於本周四召開董事會，進一步討論關於兩家金控合併的相關計畫，將對於換股比例及架構進行充分討論。對此，台新金表示，以重訊公告為準，新光金尚無回應。
為強化子公司新光人壽資本結構，新光金董事會今年3月公告辦理現金增資，合計發行16.7億新股，該案已於8月7日收足股款，並將全數挹注新光人壽，再加上新壽近期營運、獲利轉強，據了解，新壽資本適足率（RBC）有機會於8月順利達標。
而在新壽RBC達標之後，據了解，台新金和新光金訂在本周四召開董事會，將進一步討論關於兩家金控合併的相關計畫，若能夠於第三季底前由雙方董事會通過，之後便將交由股東大會決議。
合併議題也獲外資關注，外資上周大買超新光金逾10萬張，尤其以上周五大買4.7萬張為最多，激勵股價收在10.85元；買超台新金2.1萬張，台新金股價16日以18.8元作收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言