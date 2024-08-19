「新新併」新進展！台新金、新光金傳周四開董事會 擬談合併計畫

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

「新新併」有新進展！據知情人士透露，台新金（2887）、新光金（2888）傳出將於本周四召開董事會，進一步討論關於兩家金控合併的相關計畫，將對於換股比例及架構進行充分討論。對此，台新金表示，以重訊公告為準，新光金尚無回應。

為強化子公司新光人壽資本結構，新光金董事會今年3月公告辦理現金增資，合計發行16.7億新股，該案已於8月7日收足股款，並將全數挹注新光人壽，再加上新壽近期營運、獲利轉強，據了解，新壽資本適足率（RBC）有機會於8月順利達標。

而在新壽RBC達標之後，據了解，台新金和新光金訂在本周四召開董事會，將進一步討論關於兩家金控合併的相關計畫，若能夠於第三季底前由雙方董事會通過，之後便將交由股東大會決議。

合併議題也獲外資關注，外資上周大買超新光金逾10萬張，尤其以上周五大買4.7萬張為最多，激勵股價收在10.85元；買超台新金2.1萬張，台新金股價16日以18.8元作收。

台新金 新光金 新壽

延伸閱讀

獨／新光金周五召開董事會 「新新併」價格正式登場

永豐金、台新金、合庫金「高CP值」比較誰勝？這2檔股價成長卻沒入選

金控股除玉山金、台新金、國票金與合庫金累計EPS未破1外！ 專家：其餘大部份皆有

獨／「新新併」攻防戰提前上演！現金增資洽特定人 吳家兄弟不同調

相關新聞

獨／新光金周五召開董事會 「新新併」價格正式登場

「新新併」價格將在本周五新光金董事會登場。據透露，台新金控歷經一個多月的實地查核之後，對新光金的換股比例及架構已經出爐，...

把握最後一波！數位帳戶加碼 美元定存年利率上看8%

全台數位帳戶突破2200萬戶，再加上市場預期聯準會9月即將降息，不少銀行都紛紛加碼，永豐DAWHO推出美元7天期年利率8...

央行9月加碼打炒房 「三套劇本」機動上陣

中央銀行將於9月19日舉行第3季理監事會，是否加碼打炒房，成為市場關注焦點。展望今年第4季房市景氣，大型房貸行庫主管認為...

銀行房貸滿水位、民眾難借？傳銀行「挑客戶」 非 VIP 房貸利率喊到3%

新青安政策爆申貸熱潮，促使國銀房貸業務瀕臨「滿水位」，多家公股行庫、民營銀行啟動限貸措施，包括暫停受理非自行承作土建融的...

彭金隆許金融發展五願 亞洲資產管理中心方案納入重要計畫

金管會主委彭金隆昨（16）日率各局處首長舉行中元普渡，對台灣金融發展許下五大心願，包括市場穩定、金融發展、創新突破、繁榮...

銀行局盯不動產「貸後管理」

市場傳出銀行房貸滿水位、申貸變困難，金管會調查後，決定嚴格控管銀行法72-2條「後門條款」的貸後管理，內部討論後，規劃在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。