跨界攜手北市動物園…中信銀 創造閱讀新體驗

中國信託商業銀行在八月十六日、十七日攜手台北市立動物園舉辦「閱讀動起來」體驗營，跨界創造閱讀新體驗。營隊透過動靜兼具的課程帶領民眾跳出書本框架，走進動物園體驗跨界閱讀，響應中信金控公司長期關注全球自然與生物多樣性議題，探索生態保育和永續知識。

中信銀指出，「閱讀動起來」邀請知名科普作家張東君安排導讀課程，以深入淺出的方式與學員溝通生態保育及動物園使命等永續議題，搭配手作「動物行為豐富化」玩具課程，以及安排動物保育員分享馬來貘與馬來長吻鱷的照養故事及域外保種計畫等精采內容。

中信銀和國立公共資訊圖書館共同主辦「閱讀全壘打」活動，目標為搭起閱讀與運動之間的橋梁，迄今邁入第九年，足跡遍布全台十七縣市、二六七家圖書館，帶動民眾借閱近卅萬本書，並有機會透過借書換票進場感受運動賽事的魅力。今年所準備的一萬零九百張中信兄弟主場門票已兌換一空。

中信銀指出，每年均與各縣市圖書館合作舉辦借書兌換中信兄弟棒球隊及新北中信特攻籃球隊主場門票，以職業運動賽事體驗推廣閱讀，今年中信銀行「閱讀全壘打」與「Home Run Taiwan」粉絲團更攜手市立動物園，規畫「閱讀動起來」體驗營，主題緊扣永續、生態及生物多樣性保育，共逾九百位民眾報名，最後抽出一三五位親子一同參與，共創閱讀新體驗。