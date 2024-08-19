快訊

第9號颱風「雲雀」生成！吳德榮曝路徑、影響 今明仍有大雷雨

「房租補貼 愈補愈貴」民團憂居住正義難落實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨界攜手北市動物園…中信銀 創造閱讀新體驗

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信銀行攜手台北市立動物園舉辦「閱讀動起來」體驗營，參與的大小朋友皆收穫滿滿，對生態保育主題有更深入的認識。圖／中信銀行提供
中信銀行攜手台北市立動物園舉辦「閱讀動起來」體驗營，參與的大小朋友皆收穫滿滿，對生態保育主題有更深入的認識。圖／中信銀行提供

中國信託商業銀行在八月十六日、十七日攜手台北市立動物園舉辦「閱讀動起來」體驗營，跨界創造閱讀新體驗。營隊透過動靜兼具的課程帶領民眾跳出書本框架，走進動物園體驗跨界閱讀，響應中信金控公司長期關注全球自然與生物多樣性議題，探索生態保育和永續知識。

中信銀指出，「閱讀動起來」邀請知名科普作家張東君安排導讀課程，以深入淺出的方式與學員溝通生態保育及動物園使命等永續議題，搭配手作「動物行為豐富化」玩具課程，以及安排動物保育員分享馬來貘與馬來長吻鱷的照養故事及域外保種計畫等精采內容。

中信銀和國立公共資訊圖書館共同主辦「閱讀全壘打」活動，目標為搭起閱讀與運動之間的橋梁，迄今邁入第九年，足跡遍布全台十七縣市、二六七家圖書館，帶動民眾借閱近卅萬本書，並有機會透過借書換票進場感受運動賽事的魅力。今年所準備的一萬零九百張中信兄弟主場門票已兌換一空。

中信銀指出，每年均與各縣市圖書館合作舉辦借書兌換中信兄弟棒球隊及新北中信特攻籃球隊主場門票，以職業運動賽事體驗推廣閱讀，今年中信銀行「閱讀全壘打」與「Home Run Taiwan」粉絲團更攜手市立動物園，規畫「閱讀動起來」體驗營，主題緊扣永續、生態及生物多樣性保育，共逾九百位民眾報名，最後抽出一三五位親子一同參與，共創閱讀新體驗。

中信 動物園 圖書館

延伸閱讀

中信銀行攜手台北市立動物園 舉辦2024閱讀全壘打體驗營

去南京「ZooWalk」 紅山森林動物園為何吸引年輕人?

高雄男堅持在圖書館為自行車電池充電 不聽制止被送辦

中信金老臣張明田內湖購地坑自家 2罪各判8年半...被最高法院撤銷

相關新聞

【專家之眼】永續喊假的？何以政府永續債發展牛步

根據OECD最新《全球債務報告》（Global Debt Report），2023年全球流通在外「永續發展債券」共4.3...

跨界攜手北市動物園…中信銀 創造閱讀新體驗

中國信託商業銀行在八月十六日、十七日攜手台北市立動物園舉辦「閱讀動起來」體驗營，跨界創造閱讀新體驗。營隊透過動靜兼具的課...

房貸壽險業績 強強滾

房市火熱，房貸壽險業績跟著強強滾。壽險業內部資料統計，今年上半年，市場上共六家主力的房貸壽險新契約保費（FYP）達61....

富豪戶理財瘋抱海外債 占比一口氣攀升到12.9%

據金管會2024年7月底統計，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆2,068億元，月增386億元或3%是近五個月...

高端財管排名 中信稱冠

12家國銀富豪戶財管業務，排名大風吹。金管會以資產管理規模（AUM）排名，2024年7月底以中信銀2,055億元奪冠，月...

產險網路投保 愈來愈多

出國旅遊持續大爆發，帶動網路投保業績持續成長，產險業今年前七月網路投保件數逼近400萬件，較去年同期成長近四成，總計網路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。