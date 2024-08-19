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房貸壽險業績 強強滾

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

房市火熱，房貸壽險業績跟著強強滾。壽險業內部資料統計，今年上半年，市場上共六家主力的房貸壽險新契約保費（FYP）達61.3億元，已達去年整年業績的六成四。其中，排名第一的是法巴人壽的活力成家，有21.4億元，占比達三成五。

壽險業主管說，去年一整年房貸壽險的新契約保費是95.2億元，今年上半年就突破60億元，預料整年業績將比去年來得好。據金管會截至6月底統計，國銀房貸餘額10兆4,873億元，光上半年就大增5,004億元，改寫史上同期最大量，也同步推升房貸壽險保單的買氣。

據資料顯示，截至今年第2季底的房貸壽險商品，占整體比重雙位數的主力包括法國巴黎人壽的活力成家，新契約保費有21.4億元、占比35%；第二名是合作金庫人壽的合家幸福，占比有29%近三成，金額是17.6億元；第三名是第一金人壽的好安家，也有10.5億元的好成績。

此外，安達人壽的保築感、台新人壽的快樂滿屋，以及臺銀人壽推出的貸貸幸福，截至第2季都有達到3億元的銷售數字。

壽險業 房貸

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