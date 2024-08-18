獨／新光金周五召開董事會 「新新併」價格正式登場

「新新併」價格將在本周五新光金董事會登場。據透露，台新金控歷經一個多月的實地查核之後，對新光金的換股比例及架構已經出爐，新光金將在周五召開董事會，屆時對台新金所提出的換股比例價格討論將登場，據傳，若依照兩家金控最近三個月的平均股價，加上併購一方對於被併購者所提出的溢價，換股比例的區間，大致落在1股新光金換0.510股至0.565股的台新金，並且以普通股搭特別股的架構進行。

「新新併」已成為金融圈最受矚目的焦點，尤其新光金先前因為人壽近幾個月來獲利穩定明顯使體質好轉，加上併購題材的助益，每股股價甚至最高來到12.15元，目前股價在每股11元左右，就是因為有併購題材使股價已支撐在某一高度。此外，外資持股比重目前在18%左右，近一個多月來外資大買新光金，幾乎都是衝著併購題材而來。

不過，在推動新新併上，台新金現在也面臨「和時間賽跑」的壓力。金融圈形容，這個過程如同「螳螂補蟬、黃雀在後」，據了解，中信金仍未放棄併購新光金，而且正積極評估當中，因此，新光金的併購案，現在已至少是「雙龍搶珠」的格局。

據指出，由於台新金已和新光金簽署了具排他性的NDA，因此，必須等到台新金和新光金的價格談判，告一段落之後，才能由其他的潛在求親者，如中信金上場，因此，這也使台新金對新光金的「新新併」，必須要趕進度，據了解，以在第三季底之前由雙方董事會通過，並且趕在明年股東會之前，先開股東臨時會通過的可能性最高。

而外資上周大買超新光金逾10萬張，尤其以上周五大買4萬7千多張為最多，金融圈人士認為，應和台新金向新光金出價，以及台新金出價已排入新光金將在本周五董事會的議程有關。