異業結盟 打造場景保險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

產險網路投保求創新，除了異業合作，產險業也積極打造「場景保險」服務，如富邦產攜手北富銀推車險投保；華南產則與台灣高鐵聯袂合作，推網路投保優惠；安達產險與中華航空合作，申請業務試辦推廣旅遊保險，讓異業合作百花齊放。

富邦產合作北富銀推出網路車險投保服務，不僅能夠24小時隨時隨地進行投保，更大幅簡化投保流程，網路銀行會員還可在投保時自動帶入個人資料，省時又便利。透過網路投保汽機車任意險，享最高10%保費折扣。

華南產險首度與台灣高鐵合作，推出網路投保「旅行綜合保險」優惠，提供多元保障，包含旅平險的傷害醫療及意外身故、海外突發疾病、海外緊急救援、個人責任保險、食物中毒慰問金等多項內容，即日起前200名投保就送TGo點數1,000點，還可參加抽獎。

產險業也積極打造「場景保險」服務，如富邦產險再攜手星宇航空、安達產險與中華航空合作，推廣旅遊保險，將網路投保行動裝置險、家電險、旅平險與不便險整合至現有服務中，提供「一站式購足」消費體驗。

保險 網路 高鐵

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